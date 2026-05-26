En Texas: la ley de Food Trucks firmada por Abbott que impacta en los permisos de miles de trabajadores migrantes

La nueva regulación sobre food trucks en Texas modificará el funcionamiento de miles de vendedores ambulantes de comida y entrará en vigor el 1° de julio de 2026. La legislación impulsada por el gobernador Greg Abbott crea un sistema estatal obligatorio de licencias para operar vehículos de comida móvil, además de cruzar con nuevas exigencias sobre presencia legal en Estados Unidos.

Food trucks en Texas: qué exige la HB 2844 desde julio de 2026

La ley HB 2844, aprobada por la Legislatura de Texas y firmada por Greg Abbott en 2025, establece un nuevo esquema de regulación para vendedores ambulantes de alimentos en todo el estado.

La ley HB 2844 establece que cada vehículo de comida móvil necesitará una habilitación estatal independiente, incluso si pertenecen a un mismo dueño Oficina del gobernador de Texas

El texto incorpora el capítulo 437B al Código de Salud y Seguridad y crea un sistema específico para los denominados “mobile food vendors”, es decir, quienes venden comidas o bebidas desde vehículos adaptados para ese fin.

La norma dispone que ninguna persona podrá operar un food truck sin una licencia emitida por el estado. Además, aclara que cada vehículo necesitará una habilitación independiente, incluso si pertenece al mismo propietario o empresa.

Según el contenido de la HB 2844, los solicitantes deberán presentar información personal y comercial detallada. Entre los datos exigidos aparecen el nombre, domicilio, teléfonos de contacto, registros vehiculares, prueba de seguro, documentación comercial y antecedentes relacionados con licencias previas suspendidas o rechazadas en otros estados o jurisdicciones.

La legislación también establece que los conductores de ciertos vehículos deberán contar con una licencia comercial vigente cuando así lo exija el Código de Transporte de Texas. A eso se suman obligaciones vinculadas con normas de seguridad alimentaria y certificaciones sanitarias contempladas en la legislación estatal.

Licencias laborales en Texas: cómo se cruza la nueva regla con la presencia legal

El impacto migratorio de la medida aparece a partir de otra disposición aprobada por la Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR), organismo que regula múltiples licencias profesionales en el estado.

Según esa normativa, desde el 1° de mayo de 2026 los solicitantes deben demostrar presencia legal en Estados Unidos para obtener determinadas habilitaciones laborales. El requisito de presencia legal no afecta únicamente a vendedores ambulantes de comida. También alcanza a electricistas, contratistas, conductores comerciales, cosmetólogos, peluqueros y barberos, entre otras actividades reguladas por el estado.

Nuevas reglas para vendedores móviles de comida en Texas: permisos, límites locales e inspecciones

El texto legal establece que las reglas estatales prevalecerán sobre ordenanzas municipales o normativas de condados cuando exista un conflicto entre ambas regulaciones. Eso implica que las autoridades locales no podrán prohibir el funcionamiento de vendedores ambulantes que posean una licencia estatal válida y cumplan con las demás normas aplicables. La ley también limita las restricciones que municipios y distritos sanitarios pueden imponer a los food trucks.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Entre las prohibiciones incluidas en la legislación aparecen varias limitaciones que antes eran frecuentes en distintas ciudades de Texas. Las autoridades locales no podrán:

Limitar la cantidad de licencias estatales emitidas.

Restringir horarios de funcionamiento mediante reglas incompatibles con la ley.

Exigir que los food trucks operen lejos de restaurantes o comercios establecidos.

Obligar a instalar dispositivos de rastreo GPS en los vehículos.

Exigir huellas digitales como condición para obtener la licencia.

Obligar a los vehículos a permanecer en movimiento constante.

Exigir inspecciones sanitarias adicionales fuera de las autorizadas por el estado, salvo investigaciones por enfermedades transmitidas por alimentos.

La legislación también elimina ciertas obligaciones para vendedores que comercialicen únicamente alimentos preenvasados. Por ejemplo, esos operadores no necesitarán instalar un lavamanos operativo dentro del vehículo.