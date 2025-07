La nueva “prueba de lealtad” del FBI: usan este método para interrogar a los agentes sobre sus críticas al director

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) expandió significativamente la aplicación de exámenes poligráficos entre su personal, según reportes que indican una búsqueda sistemática de empleados que han expresado críticas a la administración actual o proporcionado información no autorizada a periodistas. Esta práctica marca un cambio notable en los protocolos tradicionales de la institución.

Uso de “detectores de mentiras” en el FBI bajo la flamante dirección de Kash Patel

Desde que Kash Patel asumió el mando del FBI el 21 de febrero de 2025, se ha observado un incremento en el uso de esta herramienta, también conocida como “detectores de mentiras”. En contraste con su aplicación histórica, estas pruebas ahora se emplearían con mayor frecuencia y en un nuevo contexto.

Para algunos críticos, las medidas adoptadas durante la gestión de Patel están alineadas con los intereses políticos de Trump X: @Kash_Patel

Un artículo de The New York Times confirma que decenas de funcionarios han sido sometidos a estos procedimientos de verificación mediante la aplicación de exámenes poligráficos. Algunas de las preguntas planteadas giraron en torno a comentarios personales sobre el director de la agencia, así como también sobre filtraciones de hechos internos, como por ejemplo la solicitud de Patel para portar un arma oficial, una medida considerada atípica dado que no es un agente operativo.

Presión interna y búsqueda de disidencia en el FBI

La implementación de estos métodos generó controversia entre exagentes, quienes interpretan las acciones como un intento de instalar una cultura de vigilancia y censura interna. Los procedimientos se han extendido a personal de diferentes niveles jerárquicos, incluso a funcionarios de alto rango con acceso a información sensible.

En uno de los casos reportados por el medio estadounidense, un miembro de alto rango fue interrogado específicamente sobre si había realizado comentarios negativos acerca del actual director. Otro empleado fue citado mientras la agencia intentaba descubrir el origen de la filtración sobre la solicitud del arma.

Como acciones de la nueva administración, agentes del FBI son sometidos con más regularidad a exámenes poligráficos para saber si han criticado al director de la agencia Imagen Freepik

Diversos exfuncionarios consultados por el mencionado medio señalaron que esta estrategia representa un cambio sustancial en el funcionamiento interno del FBI. Tradicionalmente, el polígrafo se ha utilizado para evaluar la confiabilidad de los empleados en situaciones de alta sensibilidad nacional. En cambio, la tendencia actual parece estar dirigida hacia la búsqueda de fidelidad institucional al liderazgo en turno.

Algunos opinaron que este giro podría estar motivado por el interés del director en controlar la narrativa pública y prevenir filtraciones que puedan perjudicar su imagen. Esto se reflejaría en la forma en que se han dirigido las investigaciones internas recientes, orientadas más hacia lealtades personales que hacia la protección de información clasificada o secretos de Estado.

Exagentes denuncian clima de intimidación institucional en el FBI

James Davidson, quien trabajó más de dos décadas en la agencia, sostuvo que el deber de los funcionarios del FBI es hacia la Constitución y no hacia quienes ocupan temporalmente los puestos directivos. “Dice todo sobre la débil constitución de Patel que esto esté siquiera en su radar”, cuestionó en una entrevista con The New York Times. En su opinión, las recientes acciones reflejan una preocupación desproporcionada frente a la opinión interna.

Otro caso emblemático es el de Michael Feinberg, quien fue agente de alto rango en la oficina de Norfolk, Virginia, antes de ser apartado de su cargo el 31 de mayo de 2025. En un artículo que escribió para Lawfare, aseguró que recibió la amenaza de someterse a una prueba de polígrafo, la cual rechazó, debido a su vínculo personal con Peter Strzok, un exfuncionario que también fue apartado tras la revelación de mensajes críticos hacia el presidente Donald Trump.

“Bajo Patel y Bongino (subdirector), la experiencia en la materia y la competencia operativa se sacrifican fácilmente en aras de la pureza ideológica y la incesante politización de la fuerza laboral”, aseguró. “En un momento de guerras simultáneas en todo el mundo y el regreso de la competencia entre grandes potencias, esto nos hace a todos menos seguros”, agregó.

El actual director del FBI es el autor del libro “Government Gangsters”, que incluye una lista de personas consideradas adversarias Foto Amazon

Para algunos críticos, las medidas adoptadas durante la gestión de Patel están alineadas con los intereses políticos de Trump, quien ha expresado repetidamente su desconfianza hacia las agencias de inteligencia y justicia. El libro del director del FBI titulado Government Gangsters, que incluye una lista de personas consideradas adversarias, alimenta esta percepción.

Desde el arribo de Patel a la dirección, el FBI ha experimentado una notable rotación en sus mandos regionales. Datos revelados por The New York Times indicaron que alrededor del 40% de las oficinas de campo ha visto modificaciones en sus liderazgos, con jefes retirados, reasignados o directamente removidos de sus cargos. Esta transformación fue presentada por la administración actual como parte de una reestructuración necesaria para mejorar el funcionamiento del organismo.

No obstante, críticos internos y externos sostuvieron que detrás de estos movimientos hay una estrategia destinada a retirar a quienes han estado involucrados en investigaciones pasadas que fueron objeto de críticas por parte de figuras conservadoras.