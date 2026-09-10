La promesa de Trump previo a las “midterm elections”: terminar el conflicto con Irán y US$5000 para cada estadounidense

A pocos meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, Donald Trump decidió convertir la primera jornada de la convención republicana en Dallas en un escenario para defender su gestión y movilizar a sus votantes. El presidente realizó una promesa económica y una nueva defensa de la guerra con Irán, dos asuntos que pueden resultar determinantes para el resultado de los comicios del 3 de noviembre.

Trump prometió US$5000 por persona si los republicanos ganan las elecciones

Durante su discurso en el American Airlines Center de Dallas, Trump sorprendió al anunciar que entregaría 5000 dólares a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano consigue conservar el control de ambas cámaras del Congreso después de las elecciones de noviembre.

Trump promete US$5000 dólares a cada estadounidense si mantiene el control del Congreso

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, gracias a nuestro tremendo éxito económico, ya que nunca en la historia habíamos vivido algo como lo que está pasando, otorgaré un dividendo de US$5000 a cada ciudadano adulto de EE.UU.”, afirmó.

La iniciativa fue bautizada por el propio presidente como el “Dividendo Trump”. Según consignó LA NACION, los medios estadounidenses calcularon que un desembolso de esa magnitud podría representar para el Estado alrededor de US$1,2 billones, si se toma como referencia una población cercana a los 270 millones de adultos en el país.

“Entonces, si los republicanos ganan, ustedes ganarán con nosotros y recibirán US$5000”, expresó Trump. Sin embargo, el mandatario no explicó cómo se instrumentaría el pago ni de qué partida presupuestaria provendrían los recursos necesarios para financiarlo.

US$5000 para cada ciudadano: el antecedente de los pagos de Trump

La propuesta presentada en Dallas tiene como antecedente una iniciativa que el mandatario había mencionado el año anterior, cuando habló de entregar pagos de US$2000 a ciudadanos de ingresos medios y bajos.

En aquella oportunidad, Trump planteó financiar esos desembolsos con los ingresos derivados de la política de aranceles impulsada por la Casa Blanca. Finalmente, esos desembolsos nunca se llevaron a cabo.

La propuesta fue lanzada durante la primera jornada de la convención republicana realizada en el American Airlines Center de Dallas Julia Demaree Nikhinson - AP

Trump vinculó el fin del conflicto con Irán con las elecciones

La otra parte del discurso estuvo dedicada a la guerra con Irán. Trump volvió a defender la decisión de llevar a EE.UU. al conflicto y sostuvo que la intervención militar fue necesaria para impedir que el régimen de los ayatolas consiguiera un arma nuclear.

Trump dice que la guerra con Irán podría terminar tras las elecciones de medio término

El presidente también realizó una promesa vinculada con las elecciones de mitad de mandato: aseguró que el conflicto terminará poco después de los comicios.

Según informó NBC, Trump afirmó que “la guerra terminará muy poco después de las elecciones” y sostuvo que los dirigentes iraníes esperan un resultado electoral adverso de los republicanos para poder negociar con una eventual administración demócrata que, según su caracterización, sería más débil frente a Teherán.

El problema es que el conflicto se convirtió en una de las principales vulnerabilidades políticas del gobierno federal. Una encuesta citada por NBC encontró que el 69% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump sobre la guerra.

Además, dentro del electorado republicano también se produjo un retroceso: la proporción de oficialistas que dice aprobar firmemente el manejo del conflicto cayó 18 puntos porcentuales desde la primavera boreal y se ubica ahora en el 30%.