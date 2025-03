La propuesta que podría quitar un importante beneficio a ciudadanos con DACA en Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump impulsa un cambio en las normas de cobertura médica que afectaría a miles de beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). La medida revocaría la política de Joe Biden que les permitió a los dreamers acceder a planes subsidiados bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), también conocida como Obamacare.

El detalle de la medida de Trump: restricción a la cobertura médica para beneficiarios de DACA

En 2023, la administración Biden permitió que los dreamers pudieran inscribirse en los mercados de seguros de salud y en programas estatales como el Basic Health Program. Sin embargo, la nueva orden ejecutiva firmada por Trump revirtió esta medida. Según informaron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), los beneficios financiados por los contribuyentes deben estar reservados para ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Miles de beneficiarios del DACA podrían perder su cobertura de salud Freepik

La medida impediría que alrededor de 100 mil titulares de DACA sin seguro médico puedan inscribirse en planes de salud asequibles. “Al regresar a esta definición, aseguramos que los dólares de los contribuyentes sean utilizados solo para consumidores legalmente presentes y elegibles para la cobertura subsidiada”, indicó CMS.

Según precisó Reuters , la restricción endurecerá los requisitos de inscripción, eliminará la posibilidad de inscripción especial fuera del período anual establecido —del 1° de noviembre al 15 de diciembre— y exigirá que los solicitantes presenten pruebas adicionales sobre su estatus migratorio y nivel de ingresos.

Además, se requerirá una verificación de elegibilidad más estricta, que incluirá revisiones periódicas para evitar que los beneficiarios continúen en el programa sin cumplir con los nuevos criterios impuestos.

El gobierno de Trump justificó el cambio como una estrategia para reducir el uso de fondos públicos en personas sin estatus migratorio permanente. En esa línea, argumentó que brindar servicios subsidiados podría incentivar la inmigración irregular. Activistas y organizaciones defensoras de inmigrantes rechazaron esta posición.

Wendy Cervantes, directora de inmigración y familias inmigrantes en el Centro de Derecho y Política Social (CLASP, por sus siglas en inglés), calificó la decisión como “decepcionante, pero no sorprendente”. En diálogo con La Noticia , agregó que la administración “ha hecho todo lo posible para restringir y empeorar el sistema de atención médica para todos”.

Cómo impacta la decisión en la comunidad de migrantes del DACA

Actualmente, alrededor de 550 mil personas cuentan con DACA en Estados Unidos. La mayoría obtiene seguro médico a través de su empleador, pero cerca de 100 mil dependen del sistema de salud público.

Las organizaciones proinmigrantes rechazaron la decisión de Donald Trump respecto al acceso a la cobertura de salud para dreamers Facebook Make the Road New York/Donald J. Trump

Según el Center for American Progress (CAP), los beneficiarios de DACA generan 27.900 millones de dólares anuales en ingresos, dentro de los cuales se encuentran US$2100 millones a la Seguridad Social y Medicare, pese a no tener acceso a estos beneficios. Además, la comunidad migrante en EE.UU. en general aporta más de US$11.740 millones en impuestos estatales y locales, según estimaciones del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP).

Lo cierto es que, si la orden ejecutiva entra efectivamente en vigor, quienes no cuenten con cobertura médica podrían quedar expuestos a costos médicos elevados sin posibilidad de acceder a planes subsidiados.

Cómo sigue el panorama del mercado de salud en EE.UU. para los migrantes de DACA

Desde su aprobación en 2023, la norma impulsada por Biden enfrentó oposición. Tal como consignó KFF Health News , unos 19 estados liderados por fiscales republicanos presentaron demandas en donde argumentaron que extender la cobertura médica a los dreamers era ilegal. Con la nueva orden de Trump, el caso podría llegar nuevamente a la Corte Suprema.

Cuándo entrará en vigor la medida de Trump que afecta a los beneficiarios del DACA Foto de freepik disponible en freepik

Durante su primer mandato, el presidente intentó eliminar DACA, pero en 2020 el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos bloqueó su iniciativa por no cumplir con los procedimientos adecuados. Ahora, miles de beneficiarios esperan una nueva decisión judicial sobre el futuro del programa y su acceso a la atención médica.

“Nada de esto entrará en vigor de inmediato”, sostuvo Katie Keith, directora del Centro de Políticas y Derecho de la Salud de la Universidad de Georgetown, según KFF Health News . “La pregunta es cuánto se aplicará en 2025 en comparación con 2026”, añadió.

La orden ejecutiva de Trump entraría en vigor tras los ajustes administrativos en los Mercados de Seguros de Salud. Mientras tanto, los beneficiarios de DACA podrían enfrentar mayores costos en atención médica. “Los beneficiarios de DACA, en promedio, han vivido aquí durante más de 20 años. Pagan miles de millones de dólares en impuestos para apoyar programas y servicios para los que, en gran medida, siguen sin acceder”, concluyó Cervantes.