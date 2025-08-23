La rumana Cirstea logra en Cleveland el tercer título de su carrera

La rumana Sorana Cirstea (112) se coronó campeona del Abierto de Cleveland este sábado al imponerse por 6-2, 6-4 sobre la estadounidense Ann Li (69) en una hora y 26 minutos en el Nautica Entertainment Complex en Cleveland, Ohio.

Cirstea, de 35 años, ganó sus dos partidos de la clasificación y cinco del cuadro principal del WTA 250 sin perder un set.

"Quiero felicitar a Ann por su trabajo esta semana", dijo Cirstea.

"También a mi equipo, vine a jugar este torneo sin expectativas, agradezco a mi entrenador con quien hemos vuelto a trabajar hace unas semanas y ya tenemos un título", continuó.

"Mi familia me estaba viendo desde casa y les dedico este triunfo, estaban muy nerviosos, estoy contenta de poder conseguir este resultado", añadió.

Es el primer título de la temporada y el tercero de su carrera para Cirstea luego de coronarse en Tashkent (2008) y Estambul (2021).

Li, de 25 años, dejó escapar tres oportunidades para recuperar el quiebre en el segundo set y ponerlo a cinco iguales pero no pudo limitar sus errores no forzados.

"Quiero felicitar a Sorana, ha jugado un gran tenis y le deseo lo mejor", mencionó Li. "Ha sido una gran semana y quiero agradecer a mi equipo por el apoyo en las buenas y las malas", apuntó.

"El apoyo fue increíble esta semana, traté de dar mi mejor esfuerzo y no puedo pedir más de los aficionados", subrayó.

Fue una jornada emotiva para Cirstea quien contó con el apoyo de un buen número de aficionados rumanos que gritaron su nombre mientras levantaba el trofeo que la acredita como campeona del Abierto de Cleveland por primera vez en su carrera.

-- Torneo WTA 250 de Cleveland

- Individuales - Final:

Sorana Cirstea (ROM) derrotó a Ann Li (USA) 6-2, 6-4