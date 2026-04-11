¿Cuántos huracanes habrá en 2026? El impacto de El Niño en las costas de Florida

Tras una temporada de huracanes activa en 2025, la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) prevé ahora un desarrollo de tormentas con nombre por debajo del promedio. Para el área de Florida, los expertos advierten que, en 2026, ciertas zonas podrán experimentar más los efectos.

El pronóstico de los huracanes en las costas de Florida para 2026

El informe de la CSU señala que habrá una actividad inferior a la normal con 13 tormentas con nombre y una probabilidad del 32% de que al menos una impacte en las costas estadounidenses. La primera predicción se basa en el posible desarrollo de El Niño durante la segunda mitad del año.

En Estados Unidos, habrá una actividad inferior a la normal con 13 tormentas con nombre en la temporada de huracanes de 2026 Canva

En el Estado del Sol, la temporada de 2026 debería ser bastante tranquila, según sus predicciones. No obstante, los expertos advierten que ciertas regiones podrían experimentar condiciones más activas.

“Las zonas que más me preocupan son desde Tampa hacia el norte, a través de la Gran Curva de Florida, hasta la zona de Nueva Orleans, así como las Carolinas, incluyendo los Outer Banks hasta la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur”, declaró Alex DaSilva, experto de AccuWeather, citado por Pensacola News.

Estas zonas presentan un riesgo superior a la media de sufrir impactos directos esta temporada. Asimismo, el reporte de la CSU indica que hay un 74% de riesgo de que una tormenta con nombre pase dentro de las 50 millas (80 kilómetros) de la costa de Florida y un 21% de probabilidad de que un huracán importante pueda seguir el mismo recorrido durante la temporada 2026.

El informe también menciona las probabilidades de que un huracán importante toque tierra este año en Florida:

Costa este de EE. UU., incluida la península de Florida (al sur y al este de Cedar Key): 15% -el promedio entre 1880 y 2020 es del 21%-.

(al sur y al este de Cedar Key): 15% -el promedio entre 1880 y 2020 es del 21%-. Costa del Golfo desde el Panhandle de Florida (al oeste y al norte de Cedar Key) hacia el oeste hasta Brownsville: 20% -el promedio de 1880 a 2020 es del 27%-.

La influencia El Niño en la predicción para Florida en 2026

Para esta temporada, el fenómeno El Niño influye en la predicción de la formación de tormentas. El efecto se ubica en los vientos del oeste a través del Caribe y el Atlántico tropical.

Hasta el momento, el sistema océano-atmósfera refleja condiciones de ENSO-neutral, aunque podría evolucionar hacia un evento de El Niño en los próximos meses. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señala que existe un 80% de probabilidad de que las condiciones neutrales continúen hasta junio.

El miércoles, AccuWeather remarcó que El Niño podría tener un impacto notable en la temporada de 2026. “Dado que se pronostica que El Niño se desarrollará y fortalecerá a lo largo del verano y el otoño, es probable que esto se traduzca en un menor número de tormentas durante la segunda mitad de la temporada de huracanes en comparación con la primera mitad”, indicaron los expertos.

La proyección de los expertos para la temporada de huracanes 2026 en EE.UU.

Para el territorio estadounidense en general, los investigadores de la CSU proyectaron:

Tormentas con nombre: 13 (el promedio es 14).

Huracanes: seis (el promedio es siete).

Huracanes importantes (categoría 3 o superior): dos (el promedio es tres).

Energía ciclónica acumulada (ACE): 90.

El fenómeno de El Niño podría tener un impacto drástico en la reducción de la formación de huracanes este 2026 Canva

Se prevé una actividad tropical ligeramente inferior a lo normal con una probabilidad inferior a la media de que grandes tormentas registren impactos en tierra. En las costas de EE.UU., la probabilidad es del 32%, por debajo de la media del 43%. Le sigue el Caribe con un 35% (frente a un promedio del 47%), la Costa del Golfo con un 20% (27% en general) y la Costa Este con un 15%, frente al 21% habitual.

A su vez, los nombres establecidos para la temporada de este año son: