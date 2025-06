La TSA advierte a los usuarios de smartphones: deben llevar esto al aeropuerto

Con el aumento de los desplazamientos aéreos en la temporada de verano (boreal), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia dirigida a los pasajeros que utilizan smartphones y dispositivos electrónicos durante su paso por aeropuertos de Estados Unidos. La agencia federal señaló riesgos crecientes asociados al uso de puertos de carga USB públicos y alertó sobre una modalidad de ataque cibernético denominada “juice jacking”.

¿Qué es el “juice jacking” y cómo funciona?

Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), el “juice jacking” es un tipo de ataque que aprovecha el uso de puertos USB manipulados para instalar código malicioso en dispositivos móviles. Este puede permitir el acceso remoto al contenido del dispositivo, robar contraseñas, extraer información bancaria o incluso bloquear por completo el teléfono.

Aunque no existen casos ampliamente documentados en situaciones reales, expertos en ciberseguridad demostraron su viabilidad como prueba de concepto. Esto ha sido suficiente para que agencias gubernamentales y especialistas en tecnología emitan recomendaciones preventivas.

Qué recomienda la TSA frente a posibles ataques de cibernéticos

Debido a un potencial peligro de ataques cibernéticos, por medio de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la TSA recomendó a los viajeros evitar conectar sus teléfonos directamente a puertos USB de uso público en terminales aeroportuarias, hoteles o estaciones de transporte. En su lugar, aconsejó portar una fuente de alimentación propia, como un cargador portátil o batería externa, que cumpla con las regulaciones de seguridad.

“Los hackers pueden instalar malware en los puertos USB. Así que, cuando estés en un aeropuerto, no conectes tu teléfono directamente a un puerto USB”, advirtió la agencia.

Además, como medida adicional, si el dispositivo muestra una alerta en donde pide permiso para “compartir datos” al conectarse a un cargador, se recomienda al usuario seleccionar siempre la opción que indique “solo cargar”.

Amenazas digitales también presentes en redes de Wi-Fi públicas

La advertencia no se limita a los puertos USB. La TSA también recordó que el uso de Wi-Fi público en aeropuertos representa un riesgo, especialmente si se accede a cuentas personales, se hacen compras en línea o se ingresan datos bancarios. En estas redes abiertas, los datos pueden ser interceptados por ciberdelincuentes que simulan redes legítimas o interceptan conexiones no cifradas.

“No uses Wi-Fi público gratuito, especialmente si planeas realizar compras en línea. Nunca introduzcas información confidencial mientras usas una red no segura”, aconsejó la agencia federal.

También se recomienda ajustar la configuración del teléfono para desactivar la conexión automática a redes Wi-Fi abiertas y mantener el bluetooth apagado cuando no se utilice.

Otras medidas de seguridad digital para viajeros

Además del uso de baterías externas y la precaución con redes inalámbricas abiertas, las autoridades y expertos sugieren lo siguiente:

Llevar cargadores de corriente alterna (CA) y cables USB personales para evitar el uso de estaciones compartidas.

Usar cables de carga sin transferencia de datos, que solo permiten cargar el dispositivo, pero no permiten acceso a la información.

Instalar una red privada virtual (VPN) en teléfonos y computadoras para cifrar la información transmitida por internet.

Asegurarse de que los sitios web que se visiten inicien con “https”, lo que indica que cuentan con cifrado de datos.

No aceptar solicitudes de conexión bluetooth si no se reconoce el dispositivo.

No guardar contraseñas importantes en navegadores sin protección adicional.

Evitar dejar la configuración del bluetooth en modo visible o emparejar con dispositivos desconocidos.

Otro punto destacado por los expertos en seguridad digital tiene que ver con el uso de sistemas de entretenimiento en autos de alquiler. Cuando un dispositivo móvil se conecta a un coche, puede transferir datos personales como listas de contactos, historial de llamadas o direcciones almacenadas.

Por ello, se recomienda a los viajeros desconectar su teléfono del sistema del vehículo antes de devolverlo y borrar toda la información transferida.

Cómo viajar protegido

En un entorno cada vez más digital, donde los dispositivos móviles son esenciales tanto para comunicarse como para gestionar tareas cotidianas, es clave mantener la ciberseguridad durante los viajes. La advertencia de la TSA refuerza la necesidad de estar atentos a los entornos donde se cargan los dispositivos y las redes a las que se conectan.

Aunque conectar el teléfono a un puerto USB público puede parecer inofensivo, podría ser una puerta de entrada para el robo de datos personales. Por ello, seguir prácticas básicas de seguridad digital no solo protege la información, sino que también reduce el riesgo de ser víctima de delitos cibernéticos.