TSA: la razón por la que expertos recomiendan evitar el reconocimiento facial en los aeropuertos

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) incluye un proceso de reconocimiento facial en los aeropuertos para la verificación de identidad de los pasajeros. Aunque este sistema tiene el objetivo de agilizar el embarque, algunos expertos advierten que es recomendable evitar esta herramienta para tomar vuelos nacionales.

El motivo por el que aconsejan evitar el escáner facial de la TSA en aeropuertos de EE.UU.

Los viajeros que aborden vuelos nacionales en Estados Unidos deben someterse a un control de seguridad previo a subir a su vuelo. Los oficiales de la TSA realizan una verificación de identidad de la persona, que puede incluir un reconocimiento facial.

La TSA detalla los controles de seguridad Facebook/TSA

La agencia, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), indica en su página web oficial que este proceso es únicamente voluntario para los pasajeros. Si los usuarios deciden negarse, es posible corroborar la identidad a través de otros mecanismos.

En tanto, expertos consultados por HuffPost recomiendan no someterse a este procedimiento de escáner facial. Esto se debe a que se aportan datos biométricos del pasajero que, según alegan, pueden vulnerar la privacidad individual, así como el desconocimiento de su uso para otros fines.

Los especialistas señalan que existe la posibilidad de que, luego de realizarse un reconocimiento facial ante la TSA, otras agencias gubernamentales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) rastreen a los usuarios a través del mismo método.

Los pasajeros de vuelos nacionales deben pasar un control de seguridad previo Facebook/TSA

¿Es posible negarse al reconocimiento facial de la TSA en los aeropuertos?

El escáner facial en los controles de seguridad de los aeropuertos para abordar vuelos nacionales es opcional. Para negarse a someterse al proceso, únicamente se debe comunicar la decisión al agente designado para la inspección y verificación de identidad.

El organismo indica que esta herramienta es más práctica y contribuye a mejorar la seguridad. En tanto, asegura que las fotos tomadas no se almacenan a largo plazo y que, tras verificar la identidad de la persona, suelen eliminarse. También apunta que no aplicar a este procedimiento no derivará en demoras adicionales.

Controles de seguridad adicionales de la TSA al abordar vuelos nacionales en EE.UU.

Tras la entrada en vigor de la Real ID el 7 de mayo, la Administración de Seguridad en el Transporte advirtió la implementación de controles de seguridad adicionales para los pasajeros que no presenten esta identificación o documentación alternativa. Esto se enmarca en la ley aprobada por el Congreso en 2005 que pretende potenciar la seguridad en instalaciones federales o vuelos regulados por el gobierno nacional.

(Archivo). La TSA asegura que las imágenes tomadas no se almacenan TSA

En tanto, la TSA presenta una lista de documentos alternativos a la Real ID que se aceptan para abordar viajes dentro de EE.UU. Algunos de ellos son:

Pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense vigentes.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Credencial de marino mercante.

Green card o tarjeta de residencia permanente.

Licencia de conducir mejorada, emitida por los estados de Nueva York, Minnesota, Michigan, Vermont y Washington.

Tarjeta de viajero confiable, como Global Entry o NEXUS.

Tarjeta de autorización de empleo o de cruce fronterizo.

Tarjeta de identificación tribal con foto emitida por una nación tribal reconocida a nivel federal.

Credencial de trabajador de transporte.

Licencia de conducir provisional canadiense.