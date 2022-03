La última temporada de la serie que le permitió a Netflix mantener el liderazgo

Según la última medición de audiencia realizada sobre las series de streaming y televisión en Estados Unidos, Netflix volvió a ocupar el primer puesto entre sus principales competidores. Aunque para mantenerse en la cima, fue determinante uno de los contenidos en particular de la plataforma: Ozark.

De hecho, de acuerdo a la consultora Nielsen, lo más visto en Estados Unidos entre la semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2022 fue la última temporada del drama creado por Bill Dubuque, con un total de 2,372 millones de minutos reproducidos. El período analizado data de febrero debido a que las mediciones la consultora las realiza con un mes de retraso.

Si bien la plataforma estadounidense también ofrece otras producciones que se destacaron en enero, el furor que se generó durante la primera parte de la última entrega de la serie protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney es insoslayable. Con todo, Nielsen analiza otras compañías como Disney +, Amazon Prime Video, Hulu TV y Apple TV+.

Ozark - Temporada 4 Parte 1 - Tráiler - Netflix

De hecho, las inmediatas seguidoras de Ozark -aunque con cierta distancia- son: Reacher, de Amazon Prime Video, que se ubicó en el segundo puesto con 1,843 millones de minutos, y Encanto, de Disney+, en la tercera posición con 1,329 millones de minutos. El resto del Top 10 se completó con Dulces Magnolias (1.320), Raising Dion (1.133), The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (1.121), Estamos muertos (850), The Book of Boba Fett (776), NCIS (757) y Cocomelon (742).

Según la sinopsis oficial, “Ozark es un emocionante drama ambientado en la actualidad que narra la odisea de la familia Byrde desde su vida corriente en un barrio residencial de Chicago a su peligrosa empresa criminal en los Ozarks (Misuri). La serie analiza a fondo el capitalismo, las dinámicas familiares y la supervivencia a través de la mirada de unos estadounidenses nada comunes”.

Foto gentileza de Netflix. Cr. Steve Dietl/Netflix © 2021 STEVE DIETL/NETFLIX - OZARK_SD_111620_0121

Martin Byrde (Jason Batenman) cree vivir una realidad casi perfecta junto a su esposa Wendy (Laura Linney) y sus hijos Charlotte (Sofia Hublitz) y Jonah (Skylar Gaertner). Pero, la apacible vida de los Byrde dará un vuelco inesperado cuando él deba llevarlos a todos intempestivamente a la meseta de Ozark, luego de tener un conflicto con los narcotraficantes para quienes trabaja.

Trailer de Ozark

La cuarta temporada -que sería la última de la serie- se estrenó el 21 de enero se lanzó en dos partes. De hecho, la segunda entrega será a finales de 2022. En total, la serie estará conformada por 14 episodios.