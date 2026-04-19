Florida quiere prohibir el ingreso de un grupo de inmigrantes a colleges: audiencia el 14 de mayo en Miami

El Departamento de Educación de Florida presentó una propuesta de reglamento que prohibiría el ingreso de inmigrantes sin estatus migratorio regular a los 28 colleges del sistema estatal. Según informó el News Service of Florida, la norma exigiría a cada junta de síndicos del Florida College System garantizar que todos los estudiantes admitidos sean ciudadanos estadounidenses o estén en el país de manera legal. Los aspirantes deberían presentar documentación que sea “creíble, precisa y convincente”. La audiencia pública sobre la regla está programada para el 14 de mayo en Miami Dade College.

La regla aplica a los colleges, no a las universidades estatales

La propuesta alcanzaría a los 28 colleges del Florida College System y no a las 12 universidades públicas del estado.

Además, incluye una disposición adicional que permitiría a los colleges rechazar la admisión o la matrícula de un solicitante “por mala conducta” si se determina que ello va en el mejor interés de la institución.

La propuesta alcanzaría a los 28 colleges del Florida College System y no a las 12 universidades públicas del estado Universidad de Florida

El departamento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, de acuerdo con el News Service of Florida.

Contexto legislativo: varios proyectos de ley no lograron avanzar este año

La iniciativa se produce en un contexto en el que legisladores republicanos de Florida impulsaron este año varios proyectos para limitar el acceso de extranjeros a la educación superior pública.

Un proyecto de ley de la representante Jennifer Kincart-Johnson (R-Lakeland) incluyó inicialmente un tope del 5% para admisiones de no residentes en Florida, pero el Senado eliminó esa cláusula antes de enviar la legislación al gobernador Ron DeSantis.

Otro proyecto, patrocinado por la senadora Erin Grall (R-Vero Beach), habría prohibido la admisión de cualquier no ciudadano sin estatus legal en todas las instituciones de educación superior, pero nunca fue tratado en comisión.

El estado ya recortó beneficios universitarios a unos 6500 estudiantes sin papeles

El estado ya cuenta con antecedentes en restricciones al acceso educativo de inmigrantes.

Una ley anterior derogó la tarifa de matrícula en el estado para aproximadamente 6500 estudiantes que ingresaron al país de manera irregular cuando eran niños.

para aproximadamente 6500 estudiantes que ingresaron al país de manera irregular cuando eran niños. La audiencia del 14 de mayo en Miami Dade College representa la próxima instancia formal en el proceso de aprobación de la nueva regla, en la que organizaciones y ciudadanos podrán presentar observaciones antes de que el departamento tome una decisión final.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.