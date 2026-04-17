La invasión continúa: Paramount anunció una nueva película de Guerra Mundial Z

El apocalipsis zombie más rentable de la última década está de regreso. En un movimiento que tomó por sorpresa a la industria cinematográfica, Paramount Pictures anunció oficialmente el desarrollo de un nuevo largometraje basado en la aclamada franquicia Guerra Mundial Z, la película de acción y zombis de 2013 protagonizada por Brad Pitt.

Paramount Pictures anunció oficialmente el desarrollo de un nuevo largometraje basado en la aclamada franquicia que Brad Pitt protagonizó en 2013 Paramount

La noticia, la cual fue anunciada ante un selecto grupo de exhibidores reunidos en Las Vegas, marcó el fin de un largo silencio que rodeaba a una de las licencias más accidentadas, pero comercialmente potentes del estudio.

A pesar del entusiasmo que generó entre los fanáticos, la productora mantiene cautela respecto a los detalles técnicos y creativos. Según se informó en el evento, el estado actual de la producción no permite definir con precisión la estructura narrativa que adoptará esta nueva entrega, ya que el proyecto se encuentra en una fase de desarrollo tan temprana que los ejecutivos aún no confirman si la historia funcionará como una secuela directa, una precuela que explore los orígenes del brote o una cinta independiente que presente nuevos personajes dentro del mismo universo global.

Contra todos los pronósticos, Guerra mundial Z no solo se ganó los elogios de la crítica, sino que también fue un éxito de taquilla

Mientras que la película original se centró en la carrera contrarreloj de un solo hombre para encontrar una cura, la novela homónima de Max Brooks ofrece una estructura de relatos cortos y testimonios globales que bien podrían inspirar un enfoque totalmente renovado para la gran pantalla.

El factor Brad Pitt y Plan B Entertainment

Uno de los mayores interrogantes que rodea a este nuevo capítulo es la participación de su estrella original. El regreso de Brad Pitt sigue siendo una incógnita. Si bien se confirmó que su compañía, Plan B Entertainment, estará involucrada en las labores de producción, no hay garantías de que el actor retome su papel como Gerry Lane, el investigador de las Naciones Unidas.

Más allá de la narrativa, la reactivación de la franquicia es un movimiento estratégico de Paramount impulsado por el rotundo éxito en taquilla de su antecesora. El largometraje estrenado en 2013, el cual partió con un presupuesto de 190 millones de dólares, logró una recaudación de 540 millones de dólares a nivel mundial.

El largometraje estrenado en 2013, el cual partió con un presupuesto de 190 millones de dólares, logró una recaudación de 540 millones de dólares a nivel mundial

Cabe recordar que el camino hacia una segunda parte no fue fácil. En la última década, directores de renombre como Juan Antonio Bayona y, más recientemente, David Fincher, estuvieron vinculados al proyecto en diferentes etapas de preproducción. Sin embargo, ambos abandonaron la silla de dirección. Los problemas presupuestarios, las reestructuraciones corporativas internas y la complejidad de coordinar una producción de escala global llevaron a la cancelación definitiva del proyecto en 2019.

Bajo su dirección, la secuela habría abandonado el tono de “superhéroe contra el fin del mundo” para transformarse en un thriller de espionaje y logística militar oscuro. La trama se habría centrado en la desoladora realidad de una humanidad que, aunque ya sabe cómo ocultarse de los muertos mediante el “camuflaje”, se enfrenta a la parálisis de una economía colapsada y a la degradación moral de vivir entre cadáveres caminantes. En lugar de grandes batallas en estadios, Fincher pretendía explorar la tensión psicológica de los equipos de limpieza y la aterradora posibilidad de que el virus comenzara a adaptarse, al destacar que la “vacuna” del primer film era solo un respiro temporal en una guerra de desgaste que la humanidad, a largo plazo, no tenía garantizado ganar.