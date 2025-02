Las predicciones para los Premios Oscar 2025: quiénes tienen más chances de ganar, según los expertos

Los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, popularmente conocidos como Oscar, de este año presentan una competencia reñida en varias de sus principales categorías. Expertos de The New York Times, The Associated Press y Rotten Tomatoes hicieron sus pronósticos. Si bien algunos nombres destacan como favoritos, no se descartan sorpresas.

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Película?

Según Kyle Buchanan, periodista de The New York Times, Anora se perfila como la ganadora, respaldada por sus victorias en los premios del Sindicato de Productores, Directores y Guionistas. Sin embargo, Cónclave, que se impuso en los BAFTA y en los SAG, podría dar la sorpresa.

Sean Baker lidera en mejor dirección Foto Oscars.org

En The Associated Press, el crítico de cine Jake Coyle también ve a Anora como la máxima contendiente, aunque su homóloga Lindsey Bahr sugiere que Cónclave podría beneficiarse de la división de votos. Por otro lado, Rotten Tomatoes, página especializada en crítica cinematográfica, sitúa a Cónclave como la más probable ganadora.

Sean Baker, el favorito para Mejor Dirección

Sean Baker, director de Anora, se posiciona como el favorito tras ganar el premio del Sindicato de Directores, según Buchanan de The New York Times. Bahr y Coyle de The Associated Press coinciden en que Baker es la opción más segura, aunque Brady Corbet (El brutalista) podría sorprender. Rotten Tomatoes también apuesta por Baker, y destaca su impacto en el cine independiente.

Adrien Brody y Timothée Chalamet compiten por Mejor Actor

Adrien Brody (El brutalista) ha dominado la temporada de premios, pero Timothée Chalamet (Un completo desconocido) logró una victoria clave en los SAG. El crítico Coyle de AP cree que Chalamet podría hacer historia, mientras que Bahr considera que la Academia optará por la experiencia de Brody. Rotten Tomatoes mantiene a Brody como favorito, aunque reconoce el avance de Chalamet.

Demi Moore y Adrien Brody son los favoritos en actuación principal Captura trailer de MUBI

Mejor Actriz: Demi Moore y Mikey Madison en lucha cerrada

Demi Moore (La sustancia) es la favorita tras ganar los Critics Choice, los Globos de Oro y los SAG. No obstante, Mikey Madison (Anora) venció en los BAFTA, y Fernanda Torres (Aún estoy aquí) ha crecido en las últimas semanas. Según The New York Times, la votación podría dividirse, lo que beneficiaría a Torres. Bahr y Coyle coinciden en que Moore todavía es la opción más fuerte. Rotten Tomatoes también la ve como la ganadora más probable.

Zoe Saldaña, la gran favorita en Mejor Actriz de Reparto

Saldaña (Emilia Pérez) ha mantenido su favoritismo pese a la controversia que rodeó a la película. Según Bahr de AP, la narrativa a su favor y sus emotivos discursos han consolidado su posición. Coyle y Buchanan también coinciden en que su victoria parece asegurada. Rotten Tomatoes la considera la apuesta más segura en esta categoría.

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Película Internacional?

El derrumbe de la campaña de Emilia Pérez dejó el camino libre para Aún estoy aquí. The New York Times destaca que los votantes han mostrado gran interés en la película brasileña. Bahr y Coyle creen que podría imponerse, aunque Rotten Tomatoes considera que Emilia Pérez todavía tiene chances de ganar.

Aún estoy aquí podría imponerse como mejor película internacional Captura trailer globo play

Flow y The Wild Robot compiten en Mejor Película Animada

Flow se ha convertido en una fuerte contendiente, según The New York Times. Sin embargo, Rotten Tomatoes predice que The Wild Robot se llevará la estatuilla, y destacan su victoria en los Annie Awards. Coyle y Bahr también creen que la animación de DreamWorks tiene ventaja.

No Other Land es la favorita en Mejor Documental

En esta categoría, No Other Land es la favorita, según Rotten Tomatoes y The New York Times. Sin embargo, Porcelain War podría dar la sorpresa debido a su relevancia política, como destaca Coyle de AP.

Mejor Fotografía: El brutalista se impone

La impresionante cinematografía de El brutalista le ha dado ventaja, según Buchanan de The New York Times. Bahr y Coyle también apuestan por ella, al igual que Rotten Tomatoes, que la sitúa como la favorita en su pizarra de premios.