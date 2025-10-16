Las propiedades curativas del orégano y un ritual de Niño Prodigio contra las malas energías
Esta hierba no solo se utiliza en la gastronomía, sino que también posee propiedades que impactan en la salud, la belleza y el bienestar espiritual
Víctor Florencio, más conocido como Niño Prodigio, explicó cuáles son los principales beneficios estéticos y energéticos del orégano, una planta originaria de la región mediterránea que ha ganado protagonismo por sus usos tanto culinarios como curativos y esotéricos. Además de aportar sabor a las comidas, ayuda a fortalecer diversas funciones del cuerpo humano y a eliminar la energía negativa del entorno.
Cuáles son los beneficios del orégano para el cuerpo y la salud
Niño Prodigio compartió sus consejos a través de un video en su canal de YouTube. “El orégano le da un sabor divino a las comidas; es parte de mis polvos mágicos, pero tiene muchísimos poderes”, afirmó el astrólogo dominicano.
Entre los beneficios más destacados, Florencio señaló: “Si hierves un poco de orégano y lo tomas, limpia el cuerpo. El aceite de orégano también es muy útil para aliviar catarros, infecciones y hongos”.
De acuerdo con el sitio especializado Healthshots, el orégano tiene múltiples propiedades estéticas y medicinales:
- Es antiinflamatorio y antimicrobiano: contiene compuestos como el carvacrol y el timol, que ayudan a combatir las bacterias causantes del acné, reducen el enrojecimiento y calman la piel irritada.
- Antioxidante natural: protege la piel del daño causado por los radicales libres y retrasa el envejecimiento. Además, atenúa líneas de expresión y arrugas, y contribuye a mantener una apariencia joven.
- Hidratante y nutritivo: ideal para pieles secas o deshidratadas, ya que ayuda a restaurar la hidratación y el equilibrio natural de la piel.
- Aclarante: sus compuestos naturales pueden ayudar a reducir manchas oscuras, hiperpigmentación e imperfecciones, lo que deja un tono más uniforme y luminoso.
Ritual con orégano para alejar las malas energías
Además de sus beneficios físicos, Niño Prodigio compartió un ritual espiritual con orégano que, según explicó, sirve para absorber las malas vibras y atraer energía positiva.
“Llena un vaso con agua, agrega un poco de orégano —no es necesario mucho— y una pizca de sal, preferentemente rosada, en tres etapas. Luego pide que, así como colocas el vaso debajo de tu cama, en tu casa o en tu lugar de trabajo, el orégano recoja todas las malas vibras y las energías negativas”, indicó el psíquico y consejero espiritual.
El ritual continúa con un paso final que debe realizarse tres días después: “Si pusiste el vaso con orégano a las siete de la mañana, a la misma hora, tres días más tarde, añade otro toque de sal. Después, sal de tu casa y, mientras arrojas el agua hacia atrás y por encima de tu cabeza, pide que se aleje todo lo malo”, explicó Florencio.
El astrólogo recomienda realizar el ritual con fe, ya que la intención es fundamental para obtener resultados positivos.
Según su interpretación, el color del agua después de los tres días revela la cantidad de energía negativa acumulada: un tono amarillento y turbio indica una carga importante, mientras que un color más claro sugiere que el ambiente está más limpio.
Este mismo ritual añadió, también puede usarse para atraer abundancia y bienestar.
Otros beneficios importantes del orégano
El orégano es una de las plantas medicinales más completas por su versatilidad y sus propiedades curativas. Entre sus múltiples beneficios se destacan:
- Alivio digestivo y estomacal. Contribuye a reducir los dolores abdominales, los espasmos intestinales y, en el caso de las mujeres, ayuda a calmar los cólicos menstruales, según informó Univisión.
- Protección cardiovascular. Mejora la salud del corazón, favorece la circulación y fortalece los pulmones.
- Uso tópico. El aceite o la esencia de orégano se aplican sobre la piel para tratar golpes, contusiones, dolores reumáticos, heridas e infecciones cutáneas.
- Atracción de energías positivas. Se considera un símbolo de protección. Tener una planta de orégano en el hogar ayuda a mantener alejadas las energías negativas.
- Aumento de la fertilidad. Mejora la irrigación sanguínea en el útero y la matriz, lo que favorece la concepción.
- Relajación y descanso. Alivia los problemas de sueño, como el insomnio o las pesadillas, gracias a sus propiedades sedantes. Puede tomarse en infusión o colocarse en un recipiente junto a la cama.
- Cuidado capilar y dermatológico. Aplicado de forma tópica, ayuda a controlar la caspa y el acné, de acuerdo con el portal ABC.
