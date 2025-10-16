Las propiedades curativas del orégano y un ritual de Niño Prodigio contra las malas energías

Víctor Florencio, más conocido como Niño Prodigio, explicó cuáles son los principales beneficios estéticos y energéticos del orégano, una planta originaria de la región mediterránea que ha ganado protagonismo por sus usos tanto culinarios como curativos y esotéricos. Además de aportar sabor a las comidas, ayuda a fortalecer diversas funciones del cuerpo humano y a eliminar la energía negativa del entorno.

Cuáles son los beneficios del orégano para el cuerpo y la salud

Niño Prodigio compartió sus consejos a través de un video en su canal de YouTube. “El orégano le da un sabor divino a las comidas; es parte de mis polvos mágicos, pero tiene muchísimos poderes”, afirmó el astrólogo dominicano.

Entre los beneficios más destacados, Florencio señaló: “Si hierves un poco de orégano y lo tomas, limpia el cuerpo. El aceite de orégano también es muy útil para aliviar catarros, infecciones y hongos”.

De acuerdo con el sitio especializado Healthshots, el orégano tiene múltiples propiedades estéticas y medicinales:

Es antiinflamatorio y antimicrobiano: contiene compuestos como el carvacrol y el timol, que ayudan a combatir las bacterias causantes del acné, reducen el enrojecimiento y calman la piel irritada.

contiene compuestos como el carvacrol y el timol, que ayudan a combatir las bacterias causantes del acné, reducen el enrojecimiento y calman la piel irritada. Antioxidante natural: protege la piel del daño causado por los radicales libres y retrasa el envejecimiento. Además, atenúa líneas de expresión y arrugas, y contribuye a mantener una apariencia joven.

protege la piel del daño causado por los radicales libres y retrasa el envejecimiento. Además, atenúa líneas de expresión y arrugas, y contribuye a mantener una apariencia joven. Hidratante y nutritivo: ideal para pieles secas o deshidratadas, ya que ayuda a restaurar la hidratación y el equilibrio natural de la piel.

ideal para pieles secas o deshidratadas, ya que ayuda a restaurar la hidratación y el equilibrio natural de la piel. Aclarante: sus compuestos naturales pueden ayudar a reducir manchas oscuras, hiperpigmentación e imperfecciones, lo que deja un tono más uniforme y luminoso.

El orégano posee propiedades medicinales, gastronómicas y esotéricas (Pixabay/ariesa66)

Ritual con orégano para alejar las malas energías

Además de sus beneficios físicos, Niño Prodigio compartió un ritual espiritual con orégano que, según explicó, sirve para absorber las malas vibras y atraer energía positiva.

“Llena un vaso con agua, agrega un poco de orégano —no es necesario mucho— y una pizca de sal, preferentemente rosada, en tres etapas. Luego pide que, así como colocas el vaso debajo de tu cama, en tu casa o en tu lugar de trabajo, el orégano recoja todas las malas vibras y las energías negativas”, indicó el psíquico y consejero espiritual.

El ritual continúa con un paso final que debe realizarse tres días después: “Si pusiste el vaso con orégano a las siete de la mañana, a la misma hora, tres días más tarde, añade otro toque de sal. Después, sal de tu casa y, mientras arrojas el agua hacia atrás y por encima de tu cabeza, pide que se aleje todo lo malo”, explicó Florencio.

Niño Prodigio reveló un poderoso ritual para alejar las malas energías del hogar o lugar de trabajo (Captura/YouTube)

El astrólogo recomienda realizar el ritual con fe, ya que la intención es fundamental para obtener resultados positivos.

Según su interpretación, el color del agua después de los tres días revela la cantidad de energía negativa acumulada: un tono amarillento y turbio indica una carga importante, mientras que un color más claro sugiere que el ambiente está más limpio.

Este mismo ritual añadió, también puede usarse para atraer abundancia y bienestar.

Otros beneficios importantes del orégano

El orégano es una de las plantas medicinales más completas por su versatilidad y sus propiedades curativas. Entre sus múltiples beneficios se destacan:

Esta planta aporta múltiples beneficios para la salud del cuerpo humano (Pixabay/ariesa66)