Horóscopos de Niño Prodigio: las predicciones del 13 al 19 de octubre para todos los signos del zodíaco

El astrólogo Víctor Florencio, conocido como Niño Prodigio, compartió las predicciones para los signos durante la semana del 13 al 19 de octubre y reveló que la entrada de Venus en Libra traerá cambios importantes para el zodíaco en la recta final de 2025.

Los cambios en las alineaciones planetarias durante el décimo mes del año traerán consigo una “dosis extra” de equilibrio, belleza y conexión. Se trata de una de las mejores semanas del mes para purificarse energéticamente y “limpiar” aquello que ya no vibra en la misma sintonía.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): deben evitar nadar contra la corriente y comenzar a dejarse llevar durante los próximos días. Niño Prodigio pide soltar las obsesiones y permitir que las energías fluyan.

Niño Prodigio revela sus predicciones para la segunda semana de octubre (YouTube/Niño Prodigio-Archivo)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): será una semana de revisar todo lo que han hecho durante los últimos días, tanto en lo personal, como en lo profesional. Surgirán preguntas que serán respondidas por el Universo .

Capricornio experimentará cambios y tendrá planes diferentes, según Niño Prodigio (Archivo)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): Niño Prodigio recomienda poner estructuras a sus planes y trabajar . Existe una persona cercana que podría convertirse en su socio para un proyecto actual o en algo nuevo.

Predicciones para esta semana de Niño Prodigio para cada signo zodiacal (Archivo) Youtube

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): una persona del pasado regresará a ellos , aunque deberán tener cuidado, pues se trata de una experiencia que necesita ser sanada , no para repetir viejos patrones, pues esto podría perturbarlos nuevamente.

La Copa de la Suerte

Niño Prodigio también compartió los números de la suerte para los próximos días, los cuales son 23, 35, 38, 61, 77, y 96.