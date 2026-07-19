A qué hora de EE.UU. juega Argentina vs. España hoy en New York: en vivo la final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde la Albiceleste busca su cuarto título mundial y el equipo comandado por Luis De La Fuente pretende bordar su segunda estrella.

Argentina vs. España: horario de EE.UU. y dónde ver la final del Mundial 2026

Este domingo se define quién será el campeón de la Copa del Mundo 2026. La sede designada para este cruce decisivo es el Estadio MetLife, denominado como Nueva York/Nueva Jersey durante el certamen mundialista.

Lamine Yamal y Lionel Messi estarán cara a cara por primera vez en la final del Mundial 2026

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, en Estados Unidos, el duelo está programado para comenzar a las 15 hs ET/ 14 hs CT/ 13 hs MT/ 12 hs PT. Hay varias opciones para verlo en vivo:

Quienes tengan acceso a la televisión pueden seguirlo en español a través de la transmisión de Telemundo o en inglés por FOX .

a través de la transmisión de o en inglés por . También está disponible la alternativa vía streaming, en la plataforma de Peacock.

Al igual que todas las instancias de eliminación directa, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, el campeón se definirá por penales.

Cómo llegan Argentina y España a la final del Mundial 2026

Argentina llega a la final del Mundial 2026 para defender el título obtenido en Qatar 2022 y conseguir su cuarto campeonato mundial. España, por su parte, tras la conquista de Sudáfrica 2010, pretende alcanzar su segundo título.

Los dirigidos por Lionel Scaloni clasificaron a este encuentro decisivo después de vencer a Inglaterra de forma agónica en semifinales. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, remontaron un 1-0 en contra y consiguieron la victoria por 2-1 en los últimos minutos.

El festejo de Enzo Fernández después de convertir su gol ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026 THOMAS COEX - AFP

Por otro lado, el seleccionado europeo, que solo recibió un gol en lo que va del certamen, viene de eliminar a Francia con un 2-0. En este caso, los goles fueron de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Qué probabilidades tienen Argentina y España de ser campeones del Mundial 2026

Una herramienta matemática elaborada por LA NACION realizó un millón de simulaciones antes de que comenzara el Mundial. En ese marco, el informe detalló que en un cruce entre Argentina y España, el conjunto europeo es el favorito con un 45,8% de probabilidades de conseguir la victoria.

Inglaterra 1 - Argentina 2 | Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra y ¡está en la final!

Por su parte, según la herramienta, los argentinos tienen un 29,4% de chances de ganar. Además, las posibilidades de que haya empate son de 24,8%.

En cuanto al resultado más probable de acuerdo con las simulaciones, el 1-0 a favor del equipo de Luis de la Fuente fue el más repetido.

Con presencia del ICE: operativo de seguridad confirmado para la final de Argentina vs. España

Tal como ocurrió en cada partido de esta Copa del Mundo, habrá agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los alrededores del estadio. Sin embargo, el enfoque del operativo no está puesto en realizar controles migratorios masivos.

Según explicó Tom Homan en una entrevista con CBS News, los agentes buscan garantizar la “seguridad pública” de los aficionados, empleados y deportistas. Entre otras, sus tareas son identificar a criminales que pueden representar un peligro para los asistentes y combatir la venta ilegal de entradas.