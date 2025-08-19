Las últimas 10 campeonas del WTA 1000 de Cincinnati de tenis
A continuación, las diez últimas ganadoras y las tenistas con más títulos del torneo WTA 1000 de Cincinnati, que concluyó este lunes con la victoria de la polaca Iga Swiatek en la final ante la italiana Jasmine Paolini:
2025: Iga Swiatek (POL)
2024: Aryna Sabalenka (BLR)
2023: Coco Gauff (USA)
2022: Caroline Garcia (FRA)
2021: Ashleigh Barty (AUS)
2020: Victoria Azárenka (BLR)
2019: Madison Keys (USA)
2018: Kiki Bertens (NED)
2017: Garbiñe Muguruza (ESP)
2016: Karolína Plísková (CZE)
Desde el inicio de la Era Abierta en 1968, solo Victoria Azárenka y Serena Williams han logrado ganar más de una vez el WTA 1000 de Cincinnati. La bielorrusa conquistó el torneo en 2013 y 2020, y la estadounidense en 2014 y 2015.
