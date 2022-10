Le adelantaron la cita para la visa y casi la pierde, pero un golpe de suerte la salvó

escuchar

María Paula vive en Miami, alejada de su familia, por lo que desde hace mucho tiempo le sacó a su mamá la cita para que tramitara la visa de turista para Estados Unidos y poder disfrutar así de unas vacaciones juntas.

Todo transcurría con normalidad, hasta que por esos azares del destino ingresó a la cuenta con la que hizo la cita para la entrevista y descubrió que se la habían adelantado sin -aparentemente- aviso previo, por lo que su progenitora tenía únicamente un día para llegar al consulado. Las dos se preocuparon porque la sede quedaba hasta el otro lado del país, por lo que, tras su experiencia, dejó un consejo para que a otros no les suceda lo mismo.

La historia la publicó en su cuenta de TikTok @mapu_cardona, donde la joven detalló que ella y su mamá son de Colombia, pero el consulado estadounidense donde se hacen las entrevistas queda en Bogotá, la capital de su país. La señora no vivía cerca de ahí, por lo que el estrés de llegar en menos de un día fue inminente.

María Paula ingresó el pasado 10 de octubre a la solicitud por casualidad, solo para verificar qué día le tocaba la cita a su progenitora. Estaba tranquila porque la tenía pactada para febrero de 2023, pero justo cuando entró el corazón le latió a mil por hora: la fecha había cambiado sin avisarle y el oficial consular la esperaba para el 12 de octubre a primera hora.

“La cita de las huellas era el 11 de octubre y la de la entrevista era el 12... Yo creí que ya la habíamos perdido y le llamé a mi mamá”, dijo la tiktoker en el video. El estrés de la colombiana era grandísimo, ya que ella desde Miami no podía hacer nada, pero al final su madre se las arregló para asistir a la cita y no perderla.

“Yo digo que literal fue Dios no le encuentro otra explicación”, comentó la joven en su publicación. Y es que no haber llegado le habría requerido iniciar el trámite nuevamente y esperar por para que la Embajada la recibiera otra vez.

La solución en las citas para la visa estadounidense

La creadora de contenido no solo contó su experiencia para entretener a la comunidad virtual, sino para dejar una enseñanza y evitar que a otros les suceda lo mismo que ella, ya que si no hubiera ingresado ese día a la plataforma, nunca se habría percatado de que su cita estaba adelantada.

El proceso para tramitar la visa de Estados Unidos es largo y nadie se puede dar el lujo de perder la cita de la entrevista Infodigna

Al parecer, le llegó un aviso al correo electrónico de su mamá, desde un mes antes, pero ninguna de las dos lo abrió con anticipación. Confiaron en que la fecha no se movería si ellas no lo hacían y no estuvieron pendientes del mail.

Ese fue el consejo que les dio a todos los aspirantes del visado: revisar de manera constante la cuenta de correo con la que se registraron, ya que en cualquier momento se les puede enviar un anuncio.

Actualmente, luego de dos años de actividades reducidas por la pandemia de Covid, los diferentes consulados de Latinoamérica trabajan con mayor normalidad y actualizan los procesos, por lo que este consejo es vital ante esta situación. Cualquier solicitante podría tener un mensaje para adelantar su cita.

LA NACION