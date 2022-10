Trabajó como oficial de visas en Estados Unidos y ahora revela en TikTok los mejores trucos para la entrevista

Una mujer que presuntamente trabajaba como funcionaria de visas en el país norteamericano reveló el secreto para conseguir que el cónsul entrevistador apruebe el visado.

Con la frase: “¿Por qué el funcionario te niega la visa para los Estados Unidos sin siquiera mirar tus documentos?”, dejó en claro que hay una clave para que el trámite sea satisfactorio. Todo tiene origen en la entrevista y en la actitud que toma el solicitante.

La cuenta de TikTok @argovisa, dedicada a dar consejos sobre este importante trámite, posteó un video explicativo con varios consejos a tener e cuenta durante una entrevista. Si bien el proceso de completar el formulario correspondiente es muy relevante, la clave está en el momento de “comparecer” frente al oficial consular.

Además del motivo del viaje, las preguntas serán sobre lo que se plasmó en el formulario, por lo que la recomendación siempre es hacerlo con información que pueda comprobarse. En caso de que el agente migratorio se percate de que alguna respuesta es diferente a lo que dice dicha solicitud, lo más probable es que termine con la visa denegada.

Los secretos para conseguir la visa de EE.UU., según una exoficial

También se suele recomendar que los solicitantes lleven todo tipo de documentos y pruebas para sustentar sus respuestas, ya sea de la pareja que tienen, del trabajo o cualquier otro aspecto que certifique la razón por la que un extranjero está atado a su país de origen y de qué forma cubrirá sus gastos. Sin embargo, la exoficial del video declaró que la mayoría de los entrevistadores no toman tan en cuenta todo ese paquete de información.

Pero, ¿entonces qué es lo que se requiere para que la visa sea aprobada? Esta fue la respuesta de la experta: “A los funcionarios de visados no les importan los documentos. Lo que les importa es la entrevista en sí. Se preocupan de cómo respondes a las preguntas y de si les proporcionas o no información útil para ayudarles a tomar la decisión de aprobar tu visa”, dijo. Acto seguido, exhortó a todos los solicitantes a ir bien preparados a su cita, para que puedan responder a las preguntas de una manera clara y convincente.

Las opiniones y reacciones, divididas

Varios de los usuarios de la red social coincidieron con ella, sobre todo en ese último tip, ya que lo pudieron corroborar en carne propia. “Cierto, traje muchos documentos conmigo y vi al oficial negarse a las personas frente a mí”, dijo una de sus seguidoras. Para otros, sin embargo, la realidad es un poco más compleja, y también ofrecieron sus propias experiencias al respecto.

“¿Qué pasa si el oficial no hizo ninguna pregunta y simplemente negó al solicitante?”, “Entonces, ¿por qué pedir todos los documentos?”, “Básicamente preguntan cuál es tu propósito para viajar y te niegan”, “Esa siempre fue mi impresión: que no les importa mucho el papeleo, sino tu capacidad de venderte”, “En mi caso, el oficial solo me preguntó con quién vivía, nada más y me rechazaron”, fueron algunos de los comentarios que se juntaron.

La oficial consideró que lo más importante para conseguir la visa de EE.UU. son las respuestas de la entrevista @argovisa/TikTok

Expertos en este tipo de trámites, han recalcado en varias ocasiones -también a través de redes sociales- que cada caso es diferente y que la entrevista, aunque tiene elementos en común, se ajusta a las particularidades de cada uno de los solicitantes.

LA NACION