Llevó su auto al mecánico y lo encontró en un local de comida rápida: “¿Qué hace aquí?”

escuchar

Un hombre se llevó una desagradable sorpresa al ir a comer a un McDonald’s. La comida no fue el inconveniente, sino su automóvil, que estaba en el establecimiento sin que él lo llevara hasta allí. Para sus miles de seguidores en su cuenta de TikTok, el afectado compartió el inesperado hallazgo y los usuarios reaccionaron de inmediato.

El hombre se grabó desde su asiento. En el clip, relató que su coche se encontraba en el establecimiento, pero que él no había sido el responsable de trasladarlo hasta ese lugar y que tampoco se lo habían robado. Diez minutos antes, lo había dejado en el taller para una inspección y después caminó unas cuadras para comer una hamburguesa. El mecánico hizo lo mismo, pero desde el vehículo que no le pertenecía. De esta forma, quedó en evidencia ante el dueño.

Un joven llevó su auto al taller y descubrió que el mecánico lo usó para ir por comida

“Él está conduciendo mi auto después de que lo dejé para que lo inspeccionaran, ¿qué debo hacer?”, preguntó el creador de contenido, identificado como Rique, en la grabación. El mecánico no se percató del encuentro, sino que salió con su comida, se dirigió al estacionamiento y se llevó el auto de regreso.

Hasta el momento, el clip suma más de 17,3 millones de reproducciones y ha causado furor en redes. Su alcance es tal que los usuarios comenzaron a debatir en los comentarios. Algunos aseguraron que la situación era poco profesional, mientras que otros explicaron que era un proceso normal para los mecánicos, que les sirve para detectar las fallas. “Necesitan probar los autos, así que ¿por qué no hacerlo con un viaje que valga la pena para ellos? Es legítimo, no está haciendo nada malo”, escribieron en la publicación. No obstante, otra persona planteó que usar los vehículos ajenos no estaba autorizado: “No se les permite manejarlo para uso personal. Así que sí, es ilegal”, consideró.

Una queja al taller mecánico

El creador de contenido publicó otro video un día después para aclarar las dudas. Explicó que debido a los trabajos que se había llevado a cabo en su auto, era necesario sacarlo a la calle y conducirlo. Sin embargo, enfatizó que solo habían pasado 10 minutos desde su consulta. “Lo dejé a las 9:30 de la mañana, 10 minutos después vi mi auto en McDonald’s”, agregó.

Asimismo, detalló que recogió su auto a las 6 de la tarde de ese mismo día. Mientras pagaba los servicios, le preguntó a la encargada si era normal que los mecánicos usaran los vehículos de los clientes para ir por comida. Su respuesta fue afirmativa. “Sí, si está cerca de ellos y si su hora de almuerzo también está cerca, lo suelen hacer”.

El cliente explicó que no se había molestado con el mecánico

A pesar de la sorpresa manifestada en el primer video, el hombre expresó que no estaba enojado por la situación, incluso la tomó de manera cómica: “Ojalá pudiera haber conseguido un ride (al restaurante)”, comentó.

El mecánico que condujo hasta McDonald’s se enteró de que lo habían atrapado en la maniobra y mostró algo de sorpresa. Sin embargo, la encargada de recibir los pagos en el taller neutralizó la situación con un comentario. “La próxima vez que tomes su auto para ir por comida, quiere que lo lleven”, exclamó, según el titkoker.

A pesar de que el cliente no vio mal la forma en la que utilizaron su vehículo, los usuarios mostraron diferentes pareceres en los comentarios.

LA NACION