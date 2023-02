Compartió sus 5 razones principales para vivir en Estados Unidos y sus seguidores enseguida reaccionaron

escuchar

Las experiencias de vida son diferentes en cada país. Los contextos sociales, económicos e incluso geográficos marcan estas variaciones. En este sentido, una joven nicaragüense utilizó sus redes sociales para enumerar las cinco cosas que más le gustan de vivir en Estados Unidos, en contraste con su país natal.

El primer aspecto que destacó la tiktoker identificada como Briggette fue la educación vial en el país norteamericano. Según ha constatado, no es común que ocurran accidentes viales que terminen con la vida de los peatones. “Te puedes cruzar la calle sin problema, un auto no te puede atropellar. Si fuera en Nicaragua el auto me lleva y (tenemos) un accidente más”, explicó en el video que ya superó las 100 mil reproducciones y generó muchos comentarios de parte de los usuarios de esa red social.

El siguiente punto que celebró fue que no suelen registrarse robos en la vía pública. Aquí, dio el ejemplo de que las personas podían usar su celular último modelo en la calle y estar seguros de que no correrán peligro. Además, la policía siempre actúa de inmediato, según la usuaria.

La tercera ventaja que destacó es la facilidad con la que las personas adquieren un automóvil. En Estados Unidos el auto es prácticamente una necesidad y no un lujo (además, se trata de un país productor, con lo cual los precios bajan notablemente). La tiktoker expuso que esto era una diferencia con su país natal, donde la mayoría de las personas se trasladan en transporte público o caminan hacia sus destinos.

Briggitte nació en Nicaragua, pero actualmente radica en Estados Unidos

La libertad de vestimenta fue el penúltimo punto de la creadora de contenido. “Aquí andar en pijama es común. Aquí hay libertad, señores”, agregó, visiblemente emocionada. Por último, expuso que su quinto aspecto favorito de vivir en ese país es la calidad de la ropa de marcas reconocidas. “Uno ya no va a tener que ir al mercado”, finalizó su conteo.

En los comentarios, sus seguidores reaccionaron al clip. La mayoría coincidió en celebrar estas ventajas aunque también señalaron que no había que idealizar ese destino. O, mejor dicho, olvidar las bondades de los países latinoamericanos. “Donde quiera se puede hacer esas cosas, no solo en Estados Unidos”, escribió un usuario. Otro lo refutó, con un énfasis sobre la cultura vial. “Mentira, en las calles de aquí (Nicaragua), tienes que andar ojo al cristo porque no a todos les gusta frenar”.

También se formó un debate entre quienes creían que lo de salir en pijama era una exageración. “¿En pijama? En serio?”, escribió una usuaria mientras que otra enseguida salió al cruce: “Confirmo que es 100% verdad”.

Experiencias negativas de vivir en Estados Unidos

Vivir en EE.UU. no solo tiene un lado de color rosa. En contraste, otros creadores de contenido latinos también se han encargado de exponer sus propias realidades. Tal es el caso de Silvana, una joven colombiana que viajó para ser au pair.

En un clip que compartió en la plataforma de videos, expuso las experiencias negativas en ese país. “A pesar de que EE.UU. es muy conocido por la comida rápida y uno cree que es espectacular, todos los alimentos son demasiado básicos, siempre van a encontrar la misma hamburguesa o hamburguesa doble”, aseguró. En contraste, resaltó que en Colombia agregaban diferentes elementos que hacían único a este plato, como el huevo o plátano frito.

Una colombiana enlistó las cosas que no le gustan de vivir en Estados Unidos

Entre otras de sus razones, la tiktoker compartió que todos los lugares estaban demasiado lejos y que en los supermercados los impuestos no se exhiben en los precios. “Ustedes van a comprarse algo que tiene el precio de US$3,5 en el aparador, pero cuando ustedes van a pagar, en realidad vale como US$4,1 o algo así, porque los impuestos se agregan después”, cerró.

LA NACION