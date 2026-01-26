Medida anti-ICE: el nuevo uniforme para diferenciar a los guardias de seguridad de Minnesota de “otras agencias”

La Guardia de Minnesota comunicó que realizará una modificación en su uniforme. Según informó la entidad en sus redes sociales, el motivo detrás de la decisión es que los ciudadanos puedan distinguirlos claramente de agentes federales. La medida se da en medio del fuerte operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis.

La Guardia de Minnesota cambiará su uniforme para que no los confundan con el ICE

La noticia fue comunicada por la entidad mediante sus redes sociales. A través de una publicación de Facebook, dio a conocer el cambio junto con una imagen del nuevo código de vestimenta para los soldados.

La Guardia de Minnesota usará chalecos reflectantes si los soldados son convocados a colaborar en las calles WILL OLIVER - EFE

Normalmente, los integrantes de la Guardia Nacional no son desplegados dentro de las ciudades ni toman tareas civiles. Se trata de personal militar que está al servicio del estado, en este caso de Minnesota.

Sin embargo, pueden ser convocados por las autoridades en caso de que se requiera asistencia. En ese sentido, la entidad recordó este punto: "Los miembros de la Guardia Nacional de Minnesota están listos para ayudar a las agencias locales de seguridad pública y policial“.

Además, dio a conocer la medida que se tomó sobre la vestimenta para que los agentes no sean confundidos: "Si nuestros miembros son llamados, usarán chalecos reflectantes para distinguirlos de otras agencias con uniformes similares".

Así se verán los soldados de la Guardia Nacional de Minnesota si son convocados a colaborar en las calles Facebook Minnesota National Guard

La medida se toma para que los residentes del estado puedan diferenciar claramente si se trata de agentes de la Guardia Nacional, agentes policiales estatales u oficiales federales de organismos como el ICE.

"Estos miembros de la Guardia Nacional de Minnesota viven, trabajan y sirven en nuestro estado, y se centran en proteger la vida, preservar la propiedad y garantizar que los habitantes puedan ejercer con seguridad sus derechos amparados por la Primera Enmienda", cerró la publicación.

Cuándo y por qué puede intervenir la Guardia Nacional en Minnesota

Según indica el sitio web de la entidad militar, los soldados están bajo jurisdicción estatal y pueden ser llamados “por el gobernador para ayudar al estado durante desastres y otras emergencias”.

Los miembros de la Guardia Nacional pueden ser llamados para distintas tareas Mark Schiefelbein� - AP�

Además, en épocas de guerra los miembros de la Guardia Nacional pueden ser convocados por EE.UU. para prestar servicio.

Por qué crece la tensión entre el ICE y las autoridades en Minnesota

Los problemas con la agencia se agudizaron a partir de que comenzó la operación Metro Surge. A partir de esta iniciativa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desplegó más de 2000 agentes del ICE en Minneapolis y Saint Paul.

Los casos como la muerte de Renee Good y Alex Jeffrey Pretti generaron tensión en muchos residentes. Según CBS News, este viernes muchos negocios propusieron una jornada de huelga y se organizó una manifestación.

En ese contexto llegó el mensaje de la Guardia Nacional, como un recordatorio de que los soldados están para garantizar el orden y para no ser confundidos con miembros del ICE.