Lo único que debemos pensar es en lo que podemos controlar", dice De la Fuente tras sorteo del Mundial

España debe concentrarse solamente "en lo que pueda controlar" de cara al inicio del Mundial 2026, en el que enfrentará a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, declaró este viernes el seleccionador español, Luis de la Fuente.

El sorteo del Mundial celebrado en Washington encuadró a España dentro del Grupo H.

Campeona del mundo en 2010 y campeona europea el año pasado, España es una favorita, reconoció el seleccionador español.

"El halago no nos va a debilitar, todo lo contrario. Es una gran responsabilidad. Queremos hacer algo importante en esta Copa del Mundo y eso pasa por hacer una buena fase de grupos y seguir caminando hacia delante. Luego los partidos van siendo más difíciles", declaró ante las emisoras de radio españolas.

"Hay muchas selecciones candidatas a ser campeonas y nosotros nos sentimos igual que ellas, ni más ni menos, pero eso no te garantiza nada", declaró también a la prensa escrita.

"Estamos en ese proceso de seguir mejorando nuestra exigencia, y nuestro nivel de profesionalidad y responsabilidad nos exige estar todavía un poquito mejor. Eso es lo que pretendemos, seguir mejorando", explicó.

España podría cruzarse con Argentina, cabeza del Grupo J, algo que De la Fuente no quiso comentar.

"No sabemos qué va a suceder. Todo lo que tenemos que pensar, única y exclusivamente, es intentar ganar todos nuestros partidos. Ganar a Cabo Verde, ganar a Arabia, ganar a Uruguay", respondió.

El partido contra Uruguay, entrenado por Marcelo Bielsa, será "dificilísimo", aseguró De la Fuente.

El partido se perfila como uno de los platos fuertes de la primera fase del Mundial de Norteamérica.

