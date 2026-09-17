Confirmado por el IRS: el beneficio de US$10.000 que se aplicará a quienes hayan comprado un auto

Quienes hayan comprado un auto nuevo mediante financiamiento pueden acceder a una deducción federal de hasta 10.000 dólares sobre los intereses pagados durante el año, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). El beneficio comenzó a regir en 2025 y se extenderá hasta 2028, siempre que tanto el vehículo como el préstamo cumplan con las condiciones establecidas.

Quiénes califican para la deducción de US$10.000 por préstamos de autos

El IRS informó en sus redes sociales que las personas físicas pueden descontar los intereses abonados por un préstamo utilizado para adquirir un vehículo elegible destinado a uso personal. El límite anual asciende a US$10.000.

El vehículo debe ser nuevo, de uso personal y tener su ensamblaje final en Estados Unidos Magnific

Para acceder, el organismo detalló que el crédito debe haberse originado después del 31 de diciembre de 2024 y utilizarse para comprar una unidad cuyo primer uso corresponda al propio contribuyente. Por ese motivo, los autos usados quedan excluidos.

Además, el rodado debe destinarse exclusivamente a fines personales. El financiamiento tiene que estar garantizado mediante un primer gravamen sobre el vehículo. Los pagos correspondientes a un arrendamiento tampoco resultan elegibles.

Qué autos califican para la deducción del IRS por intereses de préstamo

La deducción comprende distintas categorías. Pueden calificar automóviles, minivanes, furgonetas, vehículos utilitarios deportivos (SUV), camionetas y motocicletas, siempre que tengan un peso bruto vehicular inferior a 14.000 libras (6350 kilos).

Otro requisito central se relaciona con el lugar de producción: el ensamblaje final debe haberse realizado en Estados Unidos. Para verificarlo, el comprador puede consultar la etiqueta informativa adherida a la unidad en el concesionario.

El número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés) también permite verificar el lugar del ensamblaje final. Ese dato permite comprobar si el ensamblaje final se efectuó dentro del país norteamericano.

Los límites de ingresos para acceder a la deducción vehicular del IRS

El monto máximo no necesariamente estará disponible en su totalidad para todas las personas que cumplan con las demás condiciones. La deducción comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI, por sus siglas en inglés) supera los US$100 mil.

Para quienes presentan una declaración conjunta, el umbral se ubica en US$200 mil. A partir de esos niveles, el beneficio disminuye progresivamente. La medida también puede ser utilizada por contribuyentes que no detallan sus deducciones, por lo que esa modalidad de presentación no impide solicitarla.

Los autos usados y los vehículos adquiridos mediante arrendamiento quedan fuera de la deducción Magnific

Cómo informar el VIN para reclamar la deducción por un auto nuevo

Para reclamar el beneficio, el contribuyente deberá informar el VIN del vehículo elegible en la declaración correspondiente a cada año en el que solicite la deducción por los intereses abonados.

Los prestamistas u otros receptores de esos pagos deben presentar declaraciones informativas ante el IRS y entregar a los contribuyentes estados de cuenta que indiquen el monto total de intereses recibidos durante el año fiscal.

Una refinanciación no excluye automáticamente el beneficio. Si el préstamo original cumplía con los requisitos, los intereses del préstamo refinanciado generalmente pueden calificar, siempre que el nuevo crédito esté garantizado por un primer gravamen sobre el mismo vehículo. El monto elegible queda limitado al saldo pendiente.

Las otras deducciones del IRS para propinas, horas extra y mayores de 65 años

La normativa contempla otros beneficios fiscales vigentes entre 2025 y 2028. Las propinas calificadas cuentan con una deducción máxima anual de US$25.000, mientras que para la compensación calificada por horas extra, el límite es de US$12.500, o US$25.000 en declaraciones conjuntas.

En ambos casos, el monto comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los US$150 mil, o US$300 mil para quienes declaran en conjunto.

Las personas de 65 años o más también pueden acceder a un beneficio adicional de US$6000 por individuo elegible, que se suma al estándar previsto para adultos mayores.

Si ambos integrantes de un matrimonio cumplen las condiciones, el total asciende a US$12.000. El beneficio comienza a reducirse cuando el MAGI supera los US$75.000, o US$150 mil para quienes presentan una declaración conjunta.