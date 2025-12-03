Los Clippers rompen abruptamente con el veterano Chris Paul

Los Angeles Clippers apartaron del equipo al veterano Chris Paul, uno de los mejores jugadores de su historia, en una abrupta y confusa decisión revelada en la madrugada del miércoles.

La franquicia angelina, inmersa en un inicio de temporada de pesadilla en la NBA, se encontraba en Atlanta (sureste) para enfrentar este miércoles a los Hawks.

En su reporte de bajas, los Clippers incluyeron a Paul señalando que "no está con el equipo", sin que hasta ahora hayan emitido un comunicado público sobre la situación del jugador, que había dejado entrever su retiro al final de esta campaña.

"Acabo de enterarme que me mandan a casa", publicó el base en un mensaje en Instagram en la madrugada de Atlanta.

Poco después, el presidente deportivo de los Clippers, Lawrence Frank, confirmó la salida del jugador en un mensaje enviado a ESPN.

"Estamos separándonos de Chris y ya no estará con el equipo. Trabajaremos con él en el próximo paso de su carrera", dijo el ejecutivo.

"Chris es un Clipper legendario que ha tenido una carrera histórica. Quiero dejar algo muy claro. Nadie está culpando a Chris por nuestro bajo rendimiento", agregó.

Paul, de 40 años, se decantó por regresar a los Clippers para la temporada 21, y última de su carrera, con un salario mínimo.

Doce veces elegido para el Juego de las Estrellas, Paul lideró una de las mejores etapas de la historia de los Clippers entre 2011 y 2017, cuando compitieron seis años seguidos en los playoffs y estuvieron por encima de sus vecinos Lakers.

A diferencia de su primera etapa en Los Ángeles, el base estaba ejerciendo un rol de suplente con promedios de 2,9 puntos y 3,3 asistencias para los Clippers, que están hundidos en el penúltimo puesto de la Conferencia Oeste pese a ser una de las franquicias que más se reforzó este año.

De acuerdo con Shams Charania, reputado periodista de ESPN, el estilo de liderazgo de Paul "chocó con los Clippers".

"Paul ha hablado claro al exigir responsabilidad a la gerencia, entrenadores y jugadores, lo cual el equipo consideró disruptivo. Específicamente: (el entrenador) Ty Lue no habló con Paul durante varias semanas", explicó Charania.

Aunque nunca alcanzó un título de campeón, Paul está considerado uno de los mejores directores de juego de la NBA y es el segundo jugador con más asistencias y robos de la historia, solo por detrás de John Stockton en ambas categorías.

gbv/raa/