Es oficial: los cubanos lideran las aprobaciones de green card mediante el ajuste de estatus

Durante el año fiscal 2024, los cubanos se ubicaron como la nacionalidad con más aprobaciones de green card mediante ajuste de estatus en Estados Unidos. El dato cobra relevancia en medio de una nueva orientación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) que podría modificar el alcance de este mecanismo, utilizado por cientos de miles de inmigrantes que ya se encuentran dentro del país norteamericano.

Green card por ajuste de estatus: Cuba lideró las aprobaciones en 2024

De acuerdo con un reciente informe de Pew Research Center, durante el último año fiscal, 155.630 cubanos recibieron la green card mediante el ajuste de estatus. La cifra representó el 87% de las residencias permanentes otorgadas a ciudadanos cubanos, según el centro de estudios.

Un total de 155.630 inmigrantes cubanos obtuvieron su residencia legal permanente mediante el ajuste de estatus en 2024 Imagen compuesta

Las estadísticas ubicaron a la isla por encima de otros países con una amplia presencia migratoria en EE.UU.:

México registró 131.330 ajustes de estatus.

China alcanzó 46.530.

India sumó 39.190 ajustes de estatus.

El ajuste de estatus permite que determinados inmigrantes soliciten la residencia permanente desde territorio estadounidense sin necesidad de regresar a su país de origen para completar el proceso consular.

Según Pew Research Center, la elevada utilización de este mecanismo entre los cubanos está vinculada a los flujos migratorios recientes, a políticas específicas para Cuba y al ingreso de muchos cubanos bajo parole o categorías humanitarias.

La tendencia observada se enmarca en un fenómeno más amplio. En 2024, el 58% de todas las green cards emitidas correspondió a personas que ya se encontraban dentro de EE.UU. En total, 782.770 residencias permanentes fueron otorgadas mediante ajuste de estatus sobre un total de 1.36 millones de aprobaciones.

La nueva política, basada en un memorando de orientación de la administración Trump, busca modificar el proceso de ajuste de estatus Freepik

Nueva guía del Uscis: qué puede cambiar para quienes piden la residencia permanente

Una nueva orientación administrativa busca revisar el alcance del ajuste de estatus para determinados solicitantes. La orientación otorga a los funcionarios migratorios mayor margen de decisión para evaluar cada caso de forma individual.

De aplicarse plenamente, algunos inmigrantes que actualmente pueden tramitar la residencia desde EE.UU. podrían verse obligados a completar el procedimiento desde sus países de origen.

“Mientras trabajamos para poner (esta política) en práctica, quienes presenten solicitudes que aporten un beneficio económico o que sean de interés nacional probablemente podrán continuar con su proceso actual“, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis, a CBS 8. ”Mientras que a otros se les podría solicitar que presenten su solicitud en el extranjero, según sus circunstancias particulares", reiteró.

El posible impacto alcanzaría a cientos de miles de personas cada año. Desde el 2000, al menos la mitad de las residencias permanentes concedidas en EE.UU. fueron procesadas a través del ajuste de estatus, lo que convierte a este mecanismo en una herramienta central dentro del sistema migratorio.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Refugiados, asilados y trabajadores: quiénes más usan el ajuste de estatus

Entre los sectores que más utilizan este procedimiento, según el informe de Pew Research Center, se encuentran:

Refugiados y asilados : más del 99% de quienes obtienen la residencia dentro de estas categorías acceden a ella mediante ajuste de estatus.

: más del de quienes obtienen la residencia dentro de estas categorías acceden a ella mediante ajuste de estatus. Inmigración basada en el empleo : cerca del 69% de las residencias asociadas al trabajo son procesadas desde el interior del país norteamericano.

: cerca del de las residencias asociadas al trabajo son procesadas desde el interior del país norteamericano. Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses: el porcentaje alcanza el 60%.

En paralelo, la comunidad de origen cubano continúa en expansión en EE.UU. Para 2024, la población alcanzó los 2,9 millones de personas, frente a los 2.4 millones registrados en 2019.

Ese incremento del 23% superó el ritmo de crecimiento observado en otros grupos hispanos numerosos durante el mismo período. Actualmente, los cubanos constituyen el tercer grupo de origen hispano más numeroso del país norteamericano.

Florida y Miami: dónde vive la mayor parte de la población de origen cubano en EE.UU.

La presencia de los ciudadanos de la isla mantiene una fuerte concentración geográfica. Aproximadamente 1.8 millones de personas de origen cubano residen en Florida, equivalente al 61% del total nacional.

Dentro de ese estado, el área metropolitana de Miami reúne cerca de 1.2 millones de habitantes de ascendencia cubana, lo que representa el 42% de toda la población de esa comunidad en EE.UU.