WASHINGTON.– Los demócratas lograron una victoria electoral de magnitud histórica en las elecciones legislativas de Estados Unidos, al conquistar amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso, arrebatar cargos y gobernaciones a los republicanos en estados tradicionalmente conservadores y ampliar su control sobre los gobiernos locales.

El resultado, que les permitirá asumir el control del Capitolio en enero, representa un duro revés para el presidente Donald Trump y abre una nueva etapa de confrontación entre la Casa Blanca y el Poder Legislativo durante la segunda mitad de su mandato.

En la Cámara de Representantes, los demócratas consiguieron al menos 259 de los 435 escaños, tras sumar 45 bancas respecto de la composición que tenía el cuerpo antes de los comicios. Se trata de su mejor desempeño en una elección general en décadas y de una mayoría superior a la que obtuvieron en las victorias legislativas de Bill Clinton, en 1992, y Barack Obama, en 2008. Los republicanos, en tanto, quedarán reducidos a una minoría de al menos 173 representantes, mientras otras tres contiendas todavía permanecen sin definición.

El líder demócrata Hakeem Jeffries podría convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes, tras la victoria electoral de su partido ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La magnitud del resultado también se reflejó en el Senado, donde los demócratas alcanzaron 56 de las 100 bancas, su mayor ventaja en más de una década, después de conquistar nueve escaños. De esta manera, el partido tendrá el control de las dos cámaras legislativas, frente a un presidente republicano que deberá gobernar con un Congreso dominado por la oposición.

La victoria demócrata se extendió además a las elecciones estatales. El partido obtuvo seis gobernaciones, entre ellas las de Texas, Georgia e Iowa, estados que Trump había ganado en las presidenciales de 2024. Con esos resultados, cerca de tres cuartas partes de los estadounidenses pasarán a estar gobernados por un mandatario estatal demócrata, frente al 57% que representaban antes de las elecciones, según un análisis del New York Times basado en datos del censo.

Los demócratas celebraron su avance en las elecciones legislativas, que les permitirá recuperar el control de ambas cámaras del Congreso en enero ERIK S. LESSER - AFP

Los demócratas también consiguieron arrebatar al menos 28 cargos estatales y ganaron el control de seis legislaturas, mientras dividieron el poder en otras tres. En Texas, donde Trump había conseguido una victoria en 2024, los demócratas se impusieron en todas las contiendas estatales. También lograron avances en Ohio, Carolina del Norte, Wisconsin, Pensilvania y Arizona, entre otros estados.

El retroceso republicano incluyó la pérdida de supermayorías en siete legislaturas estatales, entre ellas las de Kansas, Ohio e Iowa.

Asequibilidad e investigaciones

La nueva distribución del poder abre oportunidades para que el partido impulse sus prioridades legislativas y aplique políticas propias en los estados donde consiguió el control simultáneo de la gobernación y ambas cámaras legislativas.

En Pensilvania, Wisconsin y Nevada, los dirigentes demócratas anticiparon que buscarán aumentar el salario mínimo, fortalecer los sindicatos e implementar licencias familiares remuneradas. También prometieron regular la expansión de los centros de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

La nueva mayoría en el Congreso tendrá, además, una agenda de 100 días centrada en el costo de vida, una de las principales preocupaciones de los votantes durante la campaña. Entre sus primeras iniciativas figura revertir los recortes republicanos a Medicaid, el programa público de salud para personas de bajos ingresos, y restablecer los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio que los republicanos dejaron expirar.

Al mismo tiempo, los demócratas anticiparon que utilizarán sus facultades de supervisión parlamentaria para investigar a la administración Trump, incluidos los negocios y el enriquecimiento del presidente y su familia desde su regreso a la Casa Blanca.

El líder de la bancada demócrata, Hakeem Jeffries, quien podría convertirse en el primer presidente negro de la Cámara de Representantes si sus colegas lo eligen el 3 de enero de 2027, tampoco descartó la posibilidad de impulsar un tercer juicio político contra Trump.

Hakeem Jeffries analiza impulsar un tercer juicio político contra Trump KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Casa Blanca ya advirtió sobre las consecuencias de las investigaciones previstas y llegó a sugerir que podrían constituir una forma de “criminalidad descarada”, pese a que las pesquisas y citaciones forman parte de las atribuciones habituales del Congreso para controlar al Poder Ejecutivo.

El representante demócrata Jason Crow, de Colorado, sostuvo que el resultado obliga al partido a asumir una mayor proactividad frente al costo de vida y las políticas migratorias de Trump. “Si no percibes un sentido de urgencia y presión en este trabajo, y una desesperación por cumplirle a la gente, entonces tu lugar no está bajo esta cúpula del Capitolio”, afirmó.

El representante centrista Tom Suozzi, de Nueva York, planteó que los demócratas deberían dedicar el 75% de su tiempo a cuestiones vinculadas con la asequibilidad y el 25% restante a exigir rendición de cuentas al gobierno.

Del lado republicano, el representante Jim Jordan, elegido para liderar la minoría en la Cámara, prometió que su partido trabajará para recuperar el poder en las próximas elecciones.

Agencia AP y diario The New York Times