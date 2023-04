Los diez pasos para planear una jubilación exitosa en Estados Unidos

escuchar

Si bien la edad de jubilación en Estados Unidos es entre los 65 y 67 años, la preparación para garantizar un retiro exitoso debe comenzar desde décadas antes. Desde los primeros años de vida laboral se pueden comenzar a emprender algunas acciones que mejorarán las condiciones cuando se llegue a la etapa de adultos mayores.

Aunque podría resultar una obviedad, es importante tener presente que mientras más pronto se comience a ahorrar a lo largo de la vida profesional, mejores rendimientos se podrán obtener en el futuro. Los expertos coinciden en que es necesario crear el hábito de reservar una parte de los ingresos para invertir en una jubilación exitosa.

Es importante hacer una revisión de las condiciones de salud y su situación financiera personal Lina Kivaka / Pexels

En Estados Unidos, existen varios modelos y edades de jubilación que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Sin embargo, no hay una vía única, por lo que también es fundamental mantenerse informados al respecto de las opciones disponibles, entre las más comunes están los planes de pensiones tradicionales, planes 401(k), cuentas IRA y cuentas Roth.

A partir de los 62 años, un ciudadano de Estados Unidos puede empezar a cobrar sus prestaciones de Seguridad Social. Sin embargo, esto significará una reducción en sus pagos mensuales. “Si tu edad de jubilación es 67 años y te jubilas a los 62, te espera una reducción del 30% mensual”, detalló Alexandra Baig, planificadora financiera certificada de Companions On Your Journey, en entrevista con el sitio U.S. News.

Además, en algunos casos conviene esperar más allá de cumplir la edad de jubilación para cobrar las prestaciones, según explicó el contador público Mike Piper, al medio citado. “El incremento es de dos tercios del 1% de la cuantía de su seguro primario por cada mes que espere más allá de la plena edad de jubilación hasta los 70 años, edad a partir de la cual no hay incremento por esperar”, señaló el también autor del libro Social Security Made Simple.

Los 10 pasos importantes para planear una jubilación exitosa en Estados Unidos:

Comience a ahorrar temprano en su carrera.

Contribuya lo máximo posible a sus cuentas de jubilación.

Aproveche las contribuciones adicionales a partir de los 50 años.

Conozca las edades clave para la jubilación, como la edad de elegibilidad de la Seguridad Social y la edad mínima de distribución requerida.

Comprenda los diferentes tipos de cuentas de jubilación.

Considere el uso de cuentas Roth para la jubilación.

Evalúe sus gastos de jubilación y prepare un presupuesto.

Establezca un plan para pagar la deuda antes de jubilarse.

Considere trabajar a tiempo parcial durante la jubilación.

Planifique su transición a la jubilación con anticipación y tenga en cuenta factores como su salud y su situación financiera personal.

Para ayudar a los ciudadanos en el diseño de un plan de jubilación exitoso, el gobierno de Estados Unidos tiene una guía en español con herramientas interactivas como hojas de trabajo para establecer objetivos y plazos de ahorro, así como para organizar sus documentos financieros y calculadoras que permiten saber cuánto será el monto de beneficios que recibirá por parte de la Seguridad Social y definir la edad más conveniente para reclamar sus prestaciones.

Es importante entender el sistema de jubilaciones de Estados Unidos y elegir el mejor plan Andrea Piacquadio / Pexels

Diferencias entre los modelos de jubilación en EE.UU.

En Estados Unidos, existen diferentes tipos de planes de jubilación. En las pensiones tradicionales, el empleador se encarga de la aportación durante los años de relación laboral. Los fondos crecen sin impuestos hasta que se retiren.

No obstante, también están los llamados planes 401(k), donde cada trabajador puede elegir automatizar el desvío de una parte de su salario antes de impuestos a una cuenta de inversión individual que podrá utilizarse con algunas condiciones a partir de los 55 años.

Otra opción son las cuentas IRA y Roth, que permiten a los empleados hacer contribuciones de manera independiente para el ahorro de su jubilación.

