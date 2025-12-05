LA NACION

Los doce grupos del Mundial de Norteamérica 2026

El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en Washington, dio forma a una fase de grupos inédita: 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá sembrados en los Grupos D, A y B, respectivamente.

A continuación los 12 grupos de la Copa del Mundo norteamericana, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año:

Grupo A

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Playoff UEFA D

Grupo B

Canadá, Ganador Playoff UEFA A, Catar, Suiza

Grupo C

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Ganador Playoff UEFA C

Grupo E

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F

Países Bajos, Japón, Ganador Playoff UEFA B, Túnez

Grupo G

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I

Francia, Senegal, Ganador Repechaje 1, Noruega

Grupo J

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K

Portugal, Ganador Repechaje 2, Uzbekistán, Colombia

Grupo L

Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

