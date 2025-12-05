Los doce grupos del Mundial de Norteamérica 2026
El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en Washington, dio forma a una fase de grupos inédita: 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá sembrados.
El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en Washington, dio forma a una fase de grupos inédita: 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá sembrados en los Grupos D, A y B, respectivamente.
A continuación los 12 grupos de la Copa del Mundo norteamericana, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año:
Grupo A
México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Playoff UEFA D
Grupo B
Canadá, Ganador Playoff UEFA A, Catar, Suiza
Grupo C
Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo D
Estados Unidos, Paraguay, Australia, Ganador Playoff UEFA C
Grupo E
Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F
Países Bajos, Japón, Ganador Playoff UEFA B, Túnez
Grupo G
Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H
España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Grupo I
Francia, Senegal, Ganador Repechaje 1, Noruega
Grupo J
Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K
Portugal, Ganador Repechaje 2, Uzbekistán, Colombia
Grupo L
Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
