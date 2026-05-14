Es oficial: la fecha en la que se conocerá la lista definitiva de Brasil para el Mundial 2026
La selección que ha ganado más Copas del Mundo se prepara para sus primeros encuentros que se realizarán en Estados Unidos
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Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo de la FIFA se realizará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Además, participarán un número récord de selecciones, entre las que destaca Brasil, que pronto confirmará su lista de jugadores para el Mundial 2026.
La FIFA solicitó a Brasil su lista de jugadores para el Mundial
El pasado 11 de mayo, de acuerdo con las reglas impuestas por la FIFA, todas las selecciones que participarán en el Mundial 2026 debieron enviar una lista preliminar con los nombres de los futbolistas que podrían participar en cada una de las escuadras y Brasil no fue la excepción.
Aunque la selección compartió la lista completa de los preseleccionados, la FIFA recordó que los nombres definitivos deben entregarse a más tardar el 30 de mayo. Según reportó Yahoo Sports, Brasil anunciará su lista definitiva el lunes 18 de mayo en un evento especial que tendrá lugar en el Museo del Mañana de Río de Janeiro a las 15 hs del Este.
Lista de los preseleccionados para representar a Brasil en el Mundial 2026
Si bien faltan algunos días para conocer la lista oficial, de acuerdo con Sporting News, estos son los preseleccionados para conformar la Selección de Brasil en el próximo Mundial:
Arqueros:
- Alisson Becker
- Ederson
- Bento
- John Victor
- Hugo Souza
- Weverton
Defensores:
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Bremer
- Leo Pereira
- Ibañez
- Fabrício Bruno
- Thiago Silva
- Leo Ortiz
- Wesley
- Vitinho
- Danilo
- Douglas Santos
- Alex Sandro
- Kaiki
- Luciano Juba
Mediocampistas:
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Andrey Santos
- Fabinho
- Danilo Santos
- Ederson
- Lucas Paquetá
- Gabriel Sara
- Andreas Pereira
- Joao Gomes
- Gerson
- Matheus Pereira
Delanteros:
- Vinícius Jr.
- Raphinha
- Matheus Cunha
- Gabriel Martinelli
- Joao Pedro
- Luiz Henrique
- Igor Thiago
- Endrick
- Rayan
- Pedro
- Richarlison
- Antony
- Kaio Jorge
- Neymar
- Samuel Lino
- Igor Jesús
Ancelotti tiene el reto de regresar la gloria a Brasil
En mayo de 2025, el italiano Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Brasil. En su momento, según ESPN, dijo que era un honor y un gran orgullo comandar a la que describió como la mejor selección del mundo.
Brasil es el equipo que más títulos ha ganado en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, coronándose campeón en cinco ocasiones. Sin embargo, no ha repetido la hazaña desde hace más de 20 años. Por su parte, Ancelotti es el entrenador que ha logrado más títulos de la Champions League. Tres con el Real Madrid y dos con el Milan.
¿Cuándo serán los partidos de Brasil en la Copa Mundial 2026?
El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio y el primer encuentro que disputará la selección brasileña se realizará el sábado 13. En el estadio Nueva York-Nueva Jersey, la Canarinha enfrentará a Marruecos.
El siguiente encuentro está pactado para el viernes 19 de junio, cuando enfrentará a Haití en el estadio de Filadelfia. Finalmente, Brasil jugará contra Escocia el 24 de junio en el estadio de Miami.
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