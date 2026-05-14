Es oficial: la fecha en la que se conocerá la lista definitiva de Brasil para el Mundial 2026

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo de la FIFA se realizará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Además, participarán un número récord de selecciones, entre las que destaca Brasil, que pronto confirmará su lista de jugadores para el Mundial 2026.

La FIFA solicitó a Brasil su lista de jugadores para el Mundial

El pasado 11 de mayo, de acuerdo con las reglas impuestas por la FIFA, todas las selecciones que participarán en el Mundial 2026 debieron enviar una lista preliminar con los nombres de los futbolistas que podrían participar en cada una de las escuadras y Brasil no fue la excepción.

Aunque la selección compartió la lista completa de los preseleccionados, la FIFA recordó que los nombres definitivos deben entregarse a más tardar el 30 de mayo. Según reportó Yahoo Sports, Brasil anunciará su lista definitiva el lunes 18 de mayo en un evento especial que tendrá lugar en el Museo del Mañana de Río de Janeiro a las 15 hs del Este.

Lista de los preseleccionados para representar a Brasil en el Mundial 2026

Si bien faltan algunos días para conocer la lista oficial, de acuerdo con Sporting News, estos son los preseleccionados para conformar la Selección de Brasil en el próximo Mundial:

Arqueros:

Alisson Becker

Ederson

Bento

John Victor

Hugo Souza

Weverton

Defensores:

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Bremer

Leo Pereira

Ibañez

Fabrício Bruno

Thiago Silva

Leo Ortiz

Wesley

Vitinho

Danilo

Douglas Santos

Alex Sandro

Kaiki

Luciano Juba

Mediocampistas:

Casemiro

Bruno Guimarães

Andrey Santos

Fabinho

Danilo Santos

Ederson

Lucas Paquetá

Gabriel Sara

Andreas Pereira

Joao Gomes

Gerson

Matheus Pereira

Delanteros:

Vinícius Jr.

Raphinha

Matheus Cunha

Gabriel Martinelli

Joao Pedro

Luiz Henrique

Igor Thiago

Endrick

Rayan

Pedro

Richarlison

Antony

Kaio Jorge

Neymar

Samuel Lino

Igor Jesús

Hasta el 30 de mayo se conocerá la lista definitiva de los jugadores que representarán a Brasil @brasil

Ancelotti tiene el reto de regresar la gloria a Brasil

En mayo de 2025, el italiano Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Brasil. En su momento, según ESPN, dijo que era un honor y un gran orgullo comandar a la que describió como la mejor selección del mundo.

Brasil es el equipo que más títulos ha ganado en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, coronándose campeón en cinco ocasiones. Sin embargo, no ha repetido la hazaña desde hace más de 20 años. Por su parte, Ancelotti es el entrenador que ha logrado más títulos de la Champions League. Tres con el Real Madrid y dos con el Milan.

¿Cuándo serán los partidos de Brasil en la Copa Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio y el primer encuentro que disputará la selección brasileña se realizará el sábado 13. En el estadio Nueva York-Nueva Jersey, la Canarinha enfrentará a Marruecos.

El primer partido de Brasil en el Mundial 2026 se jugará en Nueva York picture alliance - picture alliance

El siguiente encuentro está pactado para el viernes 19 de junio, cuando enfrentará a Haití en el estadio de Filadelfia. Finalmente, Brasil jugará contra Escocia el 24 de junio en el estadio de Miami.