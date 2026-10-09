Los huracanes Isaías y Simón se intensifican a medida que se aproximan a las costas de EE.UU. y México

MIAMI.– El huracán Isaías alcanzó este viernes la categoría 3 mientras avanzaba hacia la costa del Golfo de Estados Unidos, donde las autoridades ultimaban los preparativos ante la amenaza de vientos destructivos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales. Según los pronósticos, el fenómeno podría intensificarse aún más en las próximas horas.

En paralelo, el huracán Simón ganaba fuerza en el Pacífico y se aproximaba a las costas de México, lo que llevó a los meteorólogos estadounidenses a emitir alertas para amplias zonas del centro y suroeste del litoral mexicano. Se prevé que el fenómeno continúe fortaleciéndose y que los vientos con intensidad de huracán alcancen algunos sectores costeros en las próximas 36 horas.

10/09/2026 Update: The center of Major Category 3 Hurricane Isaias is expected to reach the western Florida Panhandle Coast this evening, however conditions along the Gulf Coast will deteriorate throughout the day TODAY. Isaias is expected to be at or near major hurricane… pic.twitter.com/oFQ0FjmRet — National Weather Service (@NWS) October 9, 2026

La actividad de tormentas tropicales ha estado por encima del promedio esta temporada en el Pacífico, debido a los efectos de un fuerte fenómeno de El Niño, el calentamiento temporal y natural de partes del océano Pacífico que altera los patrones meteorológicos en todo el mundo. En el Atlántico, los vientos de El Niño y las cálidas aguas del Golfo de México, que favorecen el desarrollo de las tormentas, compiten por determinar la intensidad futura de Isaías.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, solicitó el jueves una declaración de emergencia que, si es aprobada por el presidente norteamericano, Donald Trump, autorizaría el apoyo federal para las medidas de protección de emergencia del estado.

La costa del Golfo en alerta

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) instó el jueves a los residentes de la costa del Golfo a prepararse para la llegada del huracán y afirmó que sus oficinas estaban “plenamente movilizadas”.

Personal de FEMA fue incorporado a los centros estatales de operaciones de emergencia, mientras que equipos de gestión de incidentes fueron desplegados en Alabama y Florida. La agencia también trasladó suministros de emergencia a la base aérea Maxwell, en Montgomery, Alabama, y activó varios equipos nacionales de búsqueda y rescate urbano para un posible despliegue, si fuera necesario.

Equipos de Tennessee, Texas, Indiana y Florida fueron posicionados cerca de las zonas que se prevé que sean afectadas por el huracán, según un correo electrónico informativo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y declaraciones del Departamento de Rescate de Bomberos de Miami–Dade.

BREAKING: Isaias is now a MAJOR hurricane with 120 mph winds in its inner eyewall. That makes it a mid-tier Category 3.



It may have another ~6 hours of intensification left, and could briefly nick Category 4 status before weakening on final approach.



Impacts likely worse now. pic.twitter.com/LPAUohMQIU — MyRadar Weather (@MyRadarWX) October 9, 2026

El Equipo de Respuesta 1 de Florida está apostado en Tallahassee con 88 integrantes, cuatro equipos caninos y equipamiento para rescates en zonas inundadas. El equipo también intervino en los terremotos ocurridos en Venezuela en junio pasado.

Estados Unidos cuenta con una red de 28 equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, capacitados para realizar rescates acuáticos, brindar atención médica de emergencia y evaluar estructuras, entre otras tareas.

La respuesta ante desastres está a cargo de las autoridades locales y estatales, mientras que FEMA cumple una función de apoyo y coordina la asistencia federal cuando las autoridades la necesitan y la solicitan.

Larry Smith coloca paneles de madera en las ventanas de su casa ante la llegada prevista del huracán Isaias a la costa del golfo de México, en la isla Dauphin, Alabama Octavio Jones - FR171777 AP

Durante una conferencia de prensa el viernes por la mañana, DeSantis advirtió sobre la posibilidad de importantes marejadas ciclónicas y daños provocados por el viento.

“Pero la marejada es realmente lo que pone en peligro la vida de muchas personas si no han acatado las órdenes de evacuación, y es lo que provoca los daños más importantes de estas tormentas”, afirmó. “Desde Pensacola hasta la región de Big Bend, en el norte de Florida, podría haber marejadas ciclónicas. Por favor, tomen precauciones”.

El gobernador agregó: “Siempre decimos que hay que resguardarse del viento, pero huir del agua. Cuando el agua sube y las cosas empiezan a suceder, la situación se vuelve muy, muy difícil, y no quieren quedar atrapados allí”.

Una bandera estadounidense flamea al viento generado por los efectos del huracán Isaias en una playa desierta de la isla Mon Louis, Alabama Octavio Jones - FR171777 AP

Algunas zonas, incluidos varios condados del Panhandle de Florida, se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, pidió a los turistas y visitantes que se encuentran en las zonas costeras del estado que se retiren de inmediato.

En el condado de Mobile, Alabama, se prevé la apertura de tres refugios en escuelas durante la mañana del viernes. Al menos cuatro iglesias de Dothan, también en Alabama, ofrecerán refugio y distribuirán refrigerios y bebidas. Por su parte, la Cruz Roja abrió refugios nocturnos en el Panhandle de Florida, incluido uno en el estadio del Northwest Florida State College. Se pronostica que Isaías toque tierra a última hora del viernes.

Agencia AP