Los medios vetados por la Casa Blanca van a la Justicia y vuelven a desatar la furia de Trump

WASHINGTON.– Los medios de comunicación CNN, MS Now y Politico demandarán al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haberles negado el acceso a la Casa Blanca, según anunciaron el lunes en un comunicado conjunto, algo que volvió a desatar la ira del mandatario republicano.

“Esta mañana, hemos notificado al gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos (...) y defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”, reza el comunicado.

Los ​tres medios afirmaron ⁠que ‌iban a presentar su demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y que podrían ‌celebrarse vistas de urgencia sobre el caso ⁠ya esta misma ‌semana, según la ⁠CNN.

“La Casa Blanca no está llevando adelante un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando adelante un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros queridos Estados Unidos de América”, respondió Trump minutos después del anuncio en su red social Truth Social.

“Es corrupto, deliberado, generalizado, está totalmente coordinado y se encuentra completamente fuera de control. Es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe ser detenido AHORA”, disparó el magnate contra los medios.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

El sábado se negó la entrada a la Casa Blanca a periodistas de los tres grandes medios al día siguiente de que Trump dijera que las vetaba por una cobertura que tachó de “noticias falsas”.

La medida representa una clara escalada de los prolongados esfuerzos de Trump –en los tribunales y con medidas administrativas– de restringir la cobertura noticiosa de periodistas sobre los que tiene objeciones, y suponía una nueva prueba para las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana. Trump había dicho el viernes que prohibiría el paso a los tres medios por una cobertura que no era de su agrado.

La disputa con los medios

Acreditadas en la Casa Blanca de las dos cadenas de cable –Betsy Klein, de CNN, y Akayla Gardner, de MS NOW– transmitieron en vivo para informar que se les había negado el acceso y que sus acreditaciones de prensa habían sido desactivadas al llegar para cumplir con su trabajo en la Casa Blanca. Poco después, el sitio web de noticias Politico dijo que a su reportera en la Casa Blanca, Cheyenne Haslett, también se le negó la entrada y que le confiscaron su acreditación.

Los tres medios habían insinuado que emprenderían acciones legales, al afirmar que defenderían enérgicamente sus derechos de la Primera Enmienda.

“Sin previo aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestras periodistas porque tenía objeciones a nuestra cobertura”, dijeron los medios en una declaración conjunta publicada en X. “Si no se impugna, esto amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente libre de interferencia gubernamental”, agregaron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One mientras vuela hacia la Base Conjunta Andrews, en Maryland, desde Irlanda BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

En su segundo mandato, Trump y su gobierno republicano han subido la apuesta y castigado a ciertos medios, tanto en los tribunales como mediante acciones regulatorias. Trump también ha arremetido contra periodistas individuales en persona o en redes sociales, a veces en términos sorprendentemente personales, insultándolos en conferencias de prensa o en su reciente discurso en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés).

La presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, instó al gobierno de Trump a restablecer de inmediato el acceso de los tres medios. “Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un estándar utilizado para excluir a un medio por su cobertura podría aplicarse a cualquier medio en el futuro”, dijo.

“El pueblo estadounidense, a través de una prensa libre e independiente, debe poder escrutar a quienes son elegidos para ejercer el poder, independientemente de si los funcionarios del gobierno lo ven de forma favorable”, agregó Heinrich.

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante el vuelo del Air Force One desde Shannon, Irlanda, hacia la Base Conjunta Andrews, Maryland, Estados Unidos Julia Demaree Nikhinson - AP

En el mensaje en que anunció que prohibiría la entrada a los tres medios, el republicano de 80 años —que desde hace tiempo mantiene una relación incendiaria con los medios tradicionales— advirtió el viernes que otros medios podrían correr la misma suerte, aunque no precisó cuáles.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente ficciones y mentiras cuando cubren al presidente norteamericano, a la administración Trump o a Estados Unidos. Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Agencias AP, AFP y Reuters