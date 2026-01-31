Viajar sin mostrar documentos: la tecnología de la TSA que acelera los controles llega a más aeropuertos de EE.UU.

En Estados Unidos, avanzar por el control de seguridad del aeropuerto sin sacar el pasaporte ni mostrar una identificación física ya es una posibilidad real. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció la extensión del sistema que valida la identidad de los pasajeros mediante reconocimiento facial, una herramienta que reduce demoras y da mayor fluidez en terminales aéreas con alto movimiento.

Un control más rápido sin pasaportes ni teléfonos en los aeropuertos de Estados Unidos

El programa TSA PreCheck Touchless ID se expandirá esta primavera boreal a 65 aeropuertos de EE.UU. La entidad de seguridad priorizará las ciudades que serán sede del Mundial de Fútbol 2026, donde las autoridades prevén un aumento significativo del tráfico aéreo.

El vocero del organismo, Carter Langston, destacó la respuesta positiva de los viajeros. “Los pasajeros parecen apreciar absolutamente la velocidad y la eficiencia”, comentó, de acuerdo con The Washington Post.

En esa misma línea, agregó: “Todo lo que muestran es su rostro y el agente simplemente los deja pasar al punto de control. Sin lidiar con pasaportes, identificaciones o teléfonos”.

La agencia lanzó la primera versión del programa en 2021 junto a Delta Air Lines, en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. En la actualidad, el sistema funciona con cinco aerolíneas y está disponible en 22 aeropuertos de EE.UU.

Cómo opera el reconocimiento facial de la TSA que se expande en EE.UU.

Según explica la TSA en su web, la iniciativa surge de un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), aeropuertos y aerolíneas.

El objetivo consiste en permitir que los viajeros “se desplacen por carriles dedicados con facilidad, disfrutando de una experiencia aeroportuaria más fluida y conveniente”.

El sistema utiliza el CBP Traveler Verification Service, que crea “una plantilla biométrica segura de la imagen facial en vivo del pasajero tomada en el punto de control y la compara con una galería de plantillas de fotos precargadas que el pasajero proporcionó previamente al gobierno, como por ejemplo el pasaporte o la visa”.

La TSA priorizará los aeropuertos de ciudades sede del Mundial de la FIFA 2026 Archivo

En el control, el pasajero se detiene unos segundos frente al escáner facial y continúa hacia las máquinas de rayos X, sin entregar documentos a un agente.

Quiénes pueden usar el reconocimiento facial de la TSA y qué aerolíneas participan del programa

El programa no está habilitado para todos los viajeros. Para utilizarlo, se deben cumplir estos requisitos:

Ser miembro activo de TSA PreCheck.

Contar con un Número de Viajero Conocido válido.

Tener un perfil activo con la aerolínea, como un programa de fidelidad.

Tener un pasaporte válido cargado en ese perfil.

Las aerolíneas que participan actualmente son Alaska, American, Delta, Southwest y United. La disponibilidad depende del aeropuerto y de la compañía aérea.

En el aeropuerto JFK de Nueva York, por ejemplo, el sistema solo funciona para vuelos de Alaska, American o Delta. En el aeropuerto George Bush Intercontinental de Houston, solo está habilitado para pasajeros de American.

La inscripción se realiza desde el sitio web o la aplicación de la aerolínea, antes del check-in. Tras completar el proceso, un símbolo de TSA PreCheck Touchless ID aparece en la tarjeta de embarque. Sin ese ícono, el pasajero no puede utilizar el carril exclusivo.

Más rapidez en los controles, pero posibles fallas técnicas en los controles de la TSA

La TSA explicó que el sistema puede agilizar el paso por seguridad por dos motivos. No existe una pausa para entregar y escanear documentos, y el carril recibe menos pasajeros debido a que requiere inscripción previa y no funciona con todas las aerolíneas.

El objetivo del sistema es reducir la demora en las filas de control aeroportuarias de EE.UU. Archivo

La experiencia, sin embargo, no siempre resulta ideal. En algunos casos, fallas técnicas o tareas de mantenimiento obligaron a los pasajeros a regresar a las filas tradicionales de PreCheck.

La TSA también señaló que cualquier persona puede rechazar el reconocimiento facial en cualquier momento y solicitar una verificación tradicional.