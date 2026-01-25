Multas de hasta US$17.000: los objetos comunes que jamás debes poner en tu maleta documentada

Para quienes quieran viajar desde o hacia Estados Unidos, deben tener en cuenta las normas con respecto a los objetos prohibidos durante los vuelos. Muchos no se restringen solo al equipaje de mano, sino que tampoco pueden ser transportados en la maleta facturada. Dentro de una lista que tiene la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), se encuentran algunos artefactos comunes.

La TSA los prohíbe: no se pueden llevar cargadores portátiles o cigarrillos electrónicos en la maleta

Cada uno de los objetos prohibidos para transportar en equipaje de mano o maleta están especificados en el sitio web de la TSA. Allí, la entidad especifica cada caso.

Los cargadores portátiles de celular no se pueden llevar en una maleta facturada en un vuelo de Estados Unidos Shutterstock

Dentro de los que no se pueden colocar en el equipaje facturado, destacan algunos objetos de uso frecuente:

Cargadores portátiles . Los dispositivos que tengan baterías de litio no pueden llevarse en un vuelo dentro de la maleta facturada. En cambio, sí se pueden transportar dentro del equipaje de mano.

. Los dispositivos que tengan baterías de litio no pueden llevarse en un vuelo dentro de la maleta facturada. En cambio, sí se pueden transportar dentro del equipaje de mano. Bebidas alcohólicas de alta graduación . Aunque puede ser un regalo común, si tienen más de 140 grados (70%) de alcohol están prohibidos por ser inflamables. Sí se pueden llevar productos por debajo de ese límite dentro de su empaque original.

. Aunque puede ser un regalo común, si tienen más de 140 grados (70%) de alcohol están prohibidos por ser inflamables. Sí se pueden llevar productos por debajo de ese límite dentro de su empaque original. Cigarrillos electrónicos . A pesar de la popularidad creciente de los vapeadores, la TSA los prohíbe en el equipaje facturado. Sí se pueden llevar dentro del bolso de mano, pero el pasajero debe tomar precauciones para evitar su activación accidental. Además, hay restricciones sobre la batería.

. A pesar de la popularidad creciente de los vapeadores, la TSA los prohíbe en el equipaje facturado. Sí se pueden llevar dentro del bolso de mano, pero el pasajero debe tomar precauciones para evitar su activación accidental. Además, hay restricciones sobre la batería. Planchas o rizadores de cabello inalámbricos. Al igual que en otros casos, el problema es con la batería de litio, lo que prohíbe su transporte en la maleta. Sí se pueden llevar con el equipaje de mano, con una cubierta de seguridad especial que evite su activación por accidente al transportarla.

Ciertos objetos comunes no se pueden transportar en la maleta facturada, según la TSA Unsplash

Además, el listado presenta otras curiosidades, como la prohibición de transportar un Samsung Galaxy Note 7 en un vuelo. Esta norma aplica tanto al equipaje facturado como a que un pasajero lo lleve consigo a bordo del avión.

El motivo de esta regla es que la TSA identificó un riesgo de incendio en la batería y, por lo tanto, no lo considera como un objeto admitido.

Cuáles son las multas de la TSA por llevar un objeto no permitido en el equipaje

Según lo que establece el apartado en el sitio web oficial de la entidad, la TSA puede aplicar sanciones civiles de hasta 17.062 dólares por persona por incumplimiento de las normas.

En el caso del equipaje facturado, la agencia menciona algunos casos posibles: un arma no declarada o mal empacada puede tener una sanción de entre US$1700 y US$3410; airbags o réplicas de explosivos implican una multa de entre US$840 y US$4250; y dispositivos explosivos, que tiene el costo más alto con el rango de entre US$10.230 y US$17.062.

La TSA puede aplicar multas de miles de dólares a viajeros que no cumplan con las normas travelwiththeharmony

La lista completa de objetos prohibidos en el equipaje facturado por la TSA

El listado completo se compone de 55 objetos:

Aerosol de defensa contra osos

Airbags de vehículos

Almidón en aerosol

Barómetro

Baterías con electrolito líquido

Baterías de litio de más de 100 vatios-hora

Baterías externas (power banks)

Bebidas alcohólicas de más de 140 grados

Bengalas

Bengalas de mano (sparklers)

Butano

Cartucho de CO₂

Cartuchos pequeños de gas comprimido

Cargadores portátiles

Cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo

Cloro para piscinas y spas

Combustibles

Coral vivo

Detonadores

Dinamita

Dispositivos médicos

Dispositivos pirotécnicos ahuyenta osos (Bear Bangers)

Encendedor (líquido)

Encendedores (de arco, electrónicos, e-lighters)

Equipos con motor y combustible residual

Extintores de incendios y otros cilindros de gas comprimido

Fertilizante

Fuegos artificiales

Fósforos

Gas lacrimógeno

Gasolina

Granadas de mano

Lanzacohetes

Lanzadores de confeti explosivos (Party Poppers)

Lejía líquida

Líquido, gel o pintura en aerosol inflamable

Oxígeno personal médicamente necesario

Oxígeno recreativo

Peces vivos

Petardo

Petardos de impacto (Bang Snaps)

Petardos navideños ingleses (Christmas Crackers)

Pintura en aerosol

Pinturas inflamables

Pistolas de bengalas

Plancha para el cabello (inalámbrica)

Pólvora

Propano

Réplicas realistas de artefactos incendiarios

Réplicas realistas de explosivos

Rizador de cabello (inalámbrico)

Rizadores de cabello a butano (inalámbricos)

Samsung Galaxy Note 7

Sopletes de gas

Trementina y diluyente de pintura