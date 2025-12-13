Los Pistons aplastan a los Hawks y amplían su ventaja en la Conferencia Este de la NBA

Cade Cunningham y los Detroit Pistons aplastaron a los Atlanta Hawks 142-115 este viernes para ampliar su ventaja en la cima de la Conferencia Este de la NBA.

Sacudiéndose la decepción por haberse perdido las rondas de eliminación de la Copa NBA en curso, Detroit logró su mayor cifra de puntos y margen de victoria de la temporada, dejando su récord en 20-5.

La paliza llegó tras un primer cuarto parejo y a pesar de las heroicas actuaciones del alero de Atlanta, Jalen Johnson, quien hizo historia en la franquicia al registrar su tercer triple-doble consecutivo.

Detroit repartió la anotación, con el base estrella Cunningham entre ocho jugadores de los Pistons que alcanzaron dobles dígitos, aunque ninguno llegó a los 20 puntos. Más de la mitad de los puntos del equipo provinieron desde la banca, liderados por Isaiah Stewart con 17.

Después de un primer cuarto en el que la ventaja cambió 13 veces, Detroit tomó el control de manera contundente.

Los Hawks, que jugaron sin su estrella Trae Young desde octubre debido a una lesión, nunca recuperaron la delantera. Johnson sumó 19 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes para mantener una racha impresionante, a pesar de que su equipo ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos.

Fue el quinto triple-doble de Johnson en la temporada, récord de la franquicia para una sola campaña, y el séptimo de su carrera, igualando la marca histórica del equipo.

La victoria en Detroit significó el tercer triunfo de los Pistons en tres enfrentamientos contra los Hawks esta temporada.

Ambos equipos no habían jugado en casi una semana debido a su ausencia en las etapas de eliminación de la Copa NBA, cuyas semifinales se celebrarán este fin de semana en Las Vegas.

En otros partidos de la jornada del viernes de la temporada regular, los Chicago Bulls cortaron su racha de siete derrotas consecutivas al vencer a los Charlotte Hornets 129-126.

Donovan Mitchell anotó 24 de sus impresionantes 48 puntos en el último cuarto mientras los Cleveland Cavaliers superaron a los Washington Wizards 130-126.