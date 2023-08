Los polémicos dichos sobre la esclavitud del hombre designado por Ron DeSantis para la junta de Disney

escuchar

Desde que Disney se manifestó públicamente en contra de la ley conocida como “Don’t say gay” (No digas gay), mediante la cual se prohibió que los maestros hablaran sobre orientación sexual y cuestiones de género en las escuelas primarias, comenzó una verdadera batalla entre el gigante del entretenimiento y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Ahora, uno de los miembros de una junta que tomó el control del territorio sobre el cual funcionan los parques se convirtió en noticia luego de expresar que “los blancos también eran esclavos en Estados Unidos”.

Este comentario fue hecho por Ron Peri, una de las cinco personas que DeSantis nombró a principios de este año para coordinar el Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, un organismo que reemplaza a la junta anterior conocida como Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, el cual administraba las más de 10.000 hectáreas sobre las cuales están construidos los parques en Orlando y se encargaba de la prestación de servicios como alcantarillado, rescate de incendios y mantenimiento de carreteras.

Ron Peri es un pastor de Orlando y director ejecutivo de un grupo de ministerio cristiano llamado The Gathering ronperi.com

En 2021, Peri, un pastor de Orlando y director ejecutivo de un grupo de ministerio cristiano llamado The Gathering, hizo los comentarios en una clase de una hora para su grupo publicada en YouTube sobre la teoría crítica de la raza llamada “Cunningly Devised Fables” (Fábulas ingeniosamente ideadas).

Entre otros comentarios, el pastor difundió afirmaciones falsas cuando sostuvo que personas originarias de Irlanda fueron criadas a la fuerza con africanos esclavizados. Asimismo, también dijo que un número “significativo” de afroamericanos libres en la época anterior a la guerra poseía esclavos. Dichas afirmaciones fueron cuestionadas por historiadores acreditados que manifestaron que el número era mínimo.

Ron Peri sostuvo que personas originarias de Irlanda fueron criadas a la fuerza con africanos esclavizados PHhere

Luego de ser nombrado como miembro de la junta de supervisión de Disney, Peri borró el material de YouTube. Sin embargo, CNN consignó que logró guardar una copia. Esta semana, el pastor le dijo al medio estadounidense en un comunicado que “la esclavitud era un mal moral dondequiera que exista o haya existido y que era uno de los grandes males históricos de Estados Unidos”. También sostuvo que “el racismo estaba mal, sin importar desde donde se originara”.

En realidad, los comentarios de Peri en 2021 surgieron en el contexto de su rechazo a las afirmaciones de “racismo sistémico” en Estados Unidos por la propiedad blanca de esclavos en el pasado. “Mire los periódicos viejos, tan viejos como pueda encontrar, y verá que los blancos también eran esclavos en Estados Unidos”, expresó en su momento el hombre. “El comercio de esclavos irlandés comenzó cuando James II vendió 30.000 prisioneros irlandeses como esclavos al Nuevo Mundo. Su proclamación de 1625, que puede volver atrás y ver, requería que los prisioneros políticos irlandeses fueran enviados al extranjero y vendidos a colonos ingleses en las Indias Occidentales”, agregó.

Ron Peri manifestó que el rey James II vendió 30.000 prisioneros irlandeses como esclavos al Nuevo Mundo, pero lo cierto es que el inglés no nació sino hasta 1633 y no tomó el trono hasta 1685 Britannica

Lo cierto es que, de acuerdo con historiadores, las citas que Peri hizo no fueron históricas. De hecho, nunca ocurrieron y se basan en una investigación inventada que ha circulado en internet desde hace décadas y que ha sido desmentido en varias oportunidades por medios como The New York Times, Reuters y AP.

En ese orden, las personas blancas nunca fueron consideradas esclavas en Estados Unidos, legal o socialmente; 30.000 irlandeses no fueron enviados como esclavos al continente americano y el rey inglés James II, a quien Peri citó, no nació hasta 1633 y no tomó el trono hasta 1685.

