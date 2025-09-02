En California: buscan al ganador de un premio de Powerball mientras el pozo aumenta a US$1300 millones
Un afortunado de Los Ángeles ganó 1,38 millones de dólares; el monto acumulado es el quinto más alto de la historia de esta lotería
Un boleto de Powerball vendido en Los Ángeles, California, ganó 1,38 millones de dólares en el sorteo de este lunes 1° de septiembre. Sin embargo, ninguna persona acertó los seis números, por lo que el premio mayor quedó vacante y el pozo asciende ahora a más de US$1300 millones.
Dónde se vendió el boleto ganador de Powerball en Los Ángeles
El ticket millonario fue adquirido en una estación de la cadena de gasolineras 76, ubicada en el barrio angelino de Sherman Oaks, más precisamente en el 14478 de Ventura Boulevard, según precisó ABC7. El jugador acertó las cinco bolas blancas (8, 23, 25, 40 y 53), pero no adivinó la Powerball, por lo que lo dejó a solo un paso del pozo millonario.
De esta manera, se llevó US$1.378.451. Aunque acertar las cinco bolas blancas equivale a una recompensa de US$1 millón en cualquier estado de EE.UU., en California sucede una particularidad: los premios secundarios no son montos fijos.
Para calcularlos, se realiza un método conocido como pari-mutuel: el dinero destinado a premios secundarios se reparte proporcionalmente entre la cantidad de ganadores en cada categoría. Eso significa que el valor general de US$1 millón puede ser más alto o más bajo en California, según la recaudación y la cantidad de tickets afortunados.
El premio mayor de Powerball aumenta a US$1300, uno de los más altos de la historia
La ausencia de un gran ganador en el sorteo del lunes 1° de septiembre por la noche hizo que el acumulado escalara hasta los US$1300 millones, con una opción en efectivo de US$589 millones. De esa manera, se mantiene como el quinto pozo más elevado de toda la historia, según el sitio oficial de la lotería:
- US$2040 millones: 7 de noviembre de 2022, un ganador de California.
- US$1765 millones: 11 de octubre de 2023, un ganador de California.
- US$1586 millones: 13 de enero de 2016, ganadores de California, Florida y Tennessee.
- US$1326 millones: 6 de abril de 2024, un ganador de Oregon.
- US$1300 millones: pozo actual.
El próximo sorteo será el miércoles 3 de septiembre a las 22:59 (hora del Este de Estados Unidos).
Más de 160 boletos de Powerball ganaron premios secundarios en todo EE.UU. el 1° de septiembre
Aunque el pozo mayor de Powerball quedó vacante, hubo muchos ganadores de premios secundarios:
- Dos ganadores de US$2 millones: uno en Montana y otro en Carolina del Norte, gracias a la opción Power Play.
- Diez ganadores de US$1 millón: en California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Michigan, dos de Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Virginia.
- 25 ganadores de US$150 mil.
- 124 ganadores de US$50.000.
Reclamo de premios de Powerball: plazos y qué pasa si no se cobran
Los premios de Powerball deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto. En la mayoría de los casos, los montos de hasta US$600 pueden cobrarse directamente en cualquier punto de venta autorizado de la lotería. Cuando la suma supera ese monto, el jugador debe dirigirse a oficinas específicas de la lotería y, en cifras más altas, a la sede central correspondiente.
El tiempo disponible para reclamar varía según el estado o territorio en el que se adquirió el ticket: puede ir de 90 días hasta un año. La fecha límite suele estar impresa en el reverso del boleto, aunque en caso de duda se recomienda consultar con la lotería local. En California, el plazo es de un año solo para el premio mayor, mientras que para premios secundarios es de 180 días.
Si un premio no es reclamado dentro del plazo establecido, el dinero vuelve a la jurisdicción de origen. En el caso de un pozo mayor que quede sin cobrar, los fondos se redistribuyen entre las distintas loterías participantes de acuerdo con sus ventas en ese sorteo.
