Buscan a seis ganadores de Powerball del 27 de agosto: dónde compraron sus tickets los nuevos millonarios
Tras el último sorteo, varios afortunados ganaron entre US$1 y US$2 millones; nadie acertó los seis números y el pozo ahora asciende a US$950 millones
Tras el sorteo de Powerball del miércoles 27 de agosto, donde el pozo alcanzó los 815 millones de dólares con una opción en efectivo de US$367,9 millones, seis jugadores se repartieron premios de US$1 millón y US$2 millones. Sin embargo, nadie acertó los seis números, por lo que la recompensa acumulada ahora asciende a US$950 millones para el sábado 30 de agosto.
Resultados del sorteo Powerball del 27 de agosto: dónde compraron sus boletos los ganadores
En el sorteo del 27 de agosto de Powerball, los números ganadores fueron las bolas blancas 9, 12, 22, 41 y 61, y la Powerball roja 25, con un multiplicador Power Play de x4. A pesar de que nadie adivinó la combinación completa para llevarse el gran premio, hubo personas que consiguieron recompensas de segundo nivel.
En específico, tres personas acertaron las cinco bolas blancas y se llevaron US$1 millón cada una: una en Arizona, otra en Nueva York y una más en Virginia.
Además, otros tres jugadores multiplicaron sus ganancias a US$2 millones gracias al haber incluido la opción Power Play por US$1 adicional. Estos boletos se vendieron en Mississippi, Ohio y Virginia.
También hubo diez tickets que representaron premios de US$200 mil cada uno, mientras que otros 40 consiguieron recompensas de US$50.000.
Por otro lado, en el sorteo Double Play, un afortunado de Dakota del Sur ganó US$500 mil al acertar las cinco bolas negras. Esta opción adicional de US$1 permite a los jugadores usar sus números de Powerball en un sorteo separado, con la posibilidad de ganar hasta US$10 millones.
A cuánto asciende el próximo premio de Powerball para el 30 de agosto
El pozo de Powerball para el próximo sorteo del sábado por la noche se estima en US$950 millones, según detalló la lotería en un comunicado. Se trata del sexto premio más grande en la historia del juego y el mayor anunciado en más de un año.
El juego del sábado marcará el número 39 desde que se un afortuniado de California se llevó el último pozo, el 31 de mayo de 2025.
En caso de haber un ganador, podrá elegir entre un premio en cuotas estimado en US$950 millones o un pago único aproximado de US$428,9 millones, ambos antes de impuestos. Si el jugador opta por la primera opción, recibirá un pago inicial inmediato, seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.
Cuáles fueron los mayores premios de Powerball
Los botes más altos de Powerball hasta la fecha son los siguientes:
- US$2040 millones: 7 de noviembre de 2022 - un ganador de California.
- US$1765 millones: 11 de octubre de 2023, un ganador de California.
- US$1586 millones: 13 de enero de 2016 - ganadores de California, Florida y Tennessee.
- US$1326 millones: 6 de abril de 2024 - un ganador de Oregon.
- US$1080 millones: 19 de julio de 2023 - un ganador de California.
- US$950 millones - 30 de agosto de 2025 - actual.
- US$842,4 millones: 1° de enero de 2024 - un ganador de Michigan.
- US$768,4 millones: 27 de marzo de 2019 - un ganador de Wisconsin.
- US$758,7 millones: 23 de agosto de 2017 - un ganador de Massachusetts.
- US$754,6 millones: 6 de febrero de 2023 - un ganador de Washington.
Los cuatro ganadores del pozo de Powerball en 2025
Este 2025, hubo cuatro afortunados que se llevaron el premio mayor de Powerball. El último ocurrió en el sorteo del 31 de mayo, cuando un afortunado compró un boleto en un 7-Eleven de Woodman Avenue, en Los Ángeles, California. Al adivinar los seis números (1, 29, 37, 56 y 68, además de la Powerball 13), se quedó con el pozo de US$204,5 millones, con una opción en efectivo de US$91,6 millones.
Estos fueron los otros tres ganadores de Powerball en 2025:
- 18 de enero de 2025 – Oregon: premio de US$328.5 millones
- 29 de marzo de 2025 – California: premio de US$526.5 millones
- 26 de abril de 2025 – Kentucky: premio de US$167,3 millones.
- 31 de mayo de 2025 - California: premio de US$204,5 millones.
Cuál es el plazo para reclamar el premio de Powerball
El plazo para reclamar un premio de Powerball varía según el estado donde se compró el boleto. En específico, puede ir desde 90 días hasta un año desde el momento en que se llevó a cabo el sorteo.
Por ejemplo, California permite hasta un año para solicitar el pozo acumulado, al igual que Illinois. En tanto, jurisdicciones como Nuevo México tienen un período más corto, de solo 90 días.
