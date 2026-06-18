Es latino, compró un ticket de lotería al regresar de Texas y ganó un premio Powerball de US$2 millones

Una parada en una estación de servicio cambió la vida de Benito Colunga Guerrero, un hispano contratista especializado en la construcción de hoteles. El hombre compró un ticket en Indianápolis y ganó el Powerball de dos millones de dólares.

¿Dónde compró el ticket ganador del Powerball?

Colunga Guerrero adquirió el boleto en una tienda Circle K ubicada en 106th St. y College Ave., en Indianápolis, según informó Powerball en un comunicado del 10 de junio.

Este lugar es habitual para el jugador, ya que suele detenerse allí a cargar combustible cada vez que vuelve a Texas.

El contratista recordó el sorteo antes de salir del local y volvió para comprar sus tickets Fotomontaje realizado con IA (Powerball)

Ese día, después de pagar la gasolina, el hispano caminaba hacia la salida del lugar. Sin embargo, antes de llegar a su auto, recordó que había un sorteo de Powerball y volvió para comprar algunos tickets.

¿Qué números eligió para el sorteo?

El jugador seleccionó sus números a partir de las fechas de cumpleaños de sus hijos. De acuerdo con lo que le dijo a Powerball, esa es la forma en la que elige siempre sus combinaciones.

Al día siguiente del sorteo, revisó los boletos y vio que había acertado las cinco bolas blancas. Su premio llegó a US$2 millones porque había agregado la opción 2X Power Play a su ticket.

Los planes para el premio de la lotería

Antes del sorteo, Colunga Guerrero había comprado un terreno grande en Texas y comenzó la construcción de la casa de sus sueños. Como esos costos ya estaban presupuestados, definió otra prioridad para el dinero obtenido. Así, su primera compra será un vehículo recreativo.

El boleto ganador fue comprado en una tienda Circle K de Indianapolis Google Maps

El segundo objetivo será adquirir un par de vehículos todoterreno. Más adelante, destinará parte del premio a sus hijos y el resto lo ahorrará.

El ganador se dedica a la construcción de hoteles. Tiene un cliente importante y varios proyectos activos en Indiana, donde permanece desde hace un par de años por motivos laborales. A pesar de esa estadía, viaja con frecuencia a Texas para visitar a sus seis hijos.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Powerball y cómo se juega?

La próxima extracción de Powerball será el sábado 20 de junio, con un pozo estimado en US$302 millones y un valor en efectivo de US$135,3 millones.

Cada apuesta cuesta US$2, aunque en Idaho y Montana se vende junto con Power Play por un mínimo de US$3.

Para participar, se deben seleccionar cinco cifras del uno al 69 para las bolas blancas y una del uno al 26 para la Powerball roja. La combinación puede marcarse en un formulario de juego o generarse al azar mediante la terminal.

Las rondas se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs, hora del Este, en el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee.

El premio principal aumenta hasta que un jugador acierta las cinco bolas blancas, en cualquier orden, y la bola roja.

Power Play tiene un costo adicional de US$1 por apuesta y permite multiplicar premios secundarios por dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces. En la modalidad Match 5, la recompensa con ese adicional siempre es de US$2 millones.