Vive en Texas y ganó US$2 millones en Powerball, pero todavía no lo sabe: cuándo vence el plazo para reclamar el premio

Un ticket ganador de lotería adquirido en un comercio de Austin sigue sin ser reclamado. El premio fue obtenido gracias en el sorteo del pasado 10 de abril de 2024, donde una persona acertó los cinco números principales, pero no la Power Ball y ganó 2 millones de dólares. La fecha límite para cobrarlo es el 7 de octubre de 2025. Si nadie se presenta dentro de ese plazo, el monto será reasignado a la educación pública, según establece la normativa vigente en Texas.

Un jugador de Texas ganó US$2 millones y todavía no reclamó el premio

La persona que realizó la apuesta aún no se presentó a validar su acierto. Las autoridades anunciaron que el tiempo se termina, aconsejaron revisar boletos y volvieron a publicar los datos más importantes del caso para alertar al sujeto en cuestión: fechas, lugar donde se compró el ticket y números elegidos que salieron ganadores.

Un premio todavía espera a su ganador en Texas Archivo

La tardanza del jugador en reclamar el premio se puede deber a que el ganador aún no sabe de su suerte, o que buscó ayuda legal para saber como proceder frente al cobro del dinero.

El ticket en cuestión fue generado mediante la opción Quick Pick con la función Power Play activada .

con la . Los números ganadores fueron 6, 7, 12, 24 y 36. El único número no acertado fue el 15, que correspondía al Powerball.

Si el ganador no reclama su dinero antes del 7 de octubre de 2025, el plazo vencerá y perderá todo el premio.Y es que si el dinero no se cobra, los fondos serán destinados a programas estatales definidos por la legislación local.

“Esperamos celebrar junto al jugador de la Lotería de Texas que ganó un premio de 2 millones de dólares en el sorteo de Powerball del 10 de abril de 2024″, dijo Ryan Mindell, director ejecutivo de la Lotería de Texas. “Animamos a los participantes de Powerball a revisar nuevamente sus boletos y, si los números coinciden, firmar el reverso del boleto antes de reclamar el premio en un centro de la Lotería de Texas”, agregó.

Las autoridades de la Lotería de Texas buscan al ganador de US$2 millones Foto de dylan nolte en Unsplash

Dónde compró el ticket ganador de lotería en Austin, Texas

El comercio que vendió el boleto está ubicado en la calle Village Center Drive 7007, en Austin, Texas. Es una tienda llamada “C Mart” que ofrece distintos productos como alimentos, bebidas, snacks pero también boletos de raspaditos, Powerball y Mega Millions.

Los establecimientos autorizados para la venta de loterías deben cumplir con normativas específicas en Texas. Actualmente, dos casos son investigados por las autoridades del Estado de la Estrella Solitaria porque las autoridades creen que no se cumplieron con todas las regulaciones que garantizan la validez de los tickets emitidos. Sin embargo, en este caso, la tienda mencionada cumple con la legislación.

Cuánto tiempo hay para cobrar un premio de lotería en Texas

El período disponible para reclamar montos obtenidos en sorteos varía según la modalidad. En el caso de Powerball, Lotto Texas, Mega Millions, Cash Five, Pick 3, Daily 4, All or Nothing, y Texas Two Step los ganadores en este estado disponen de 180 días desde la fecha del sorteo para presentarse. Si el premio no se reclama dentro del tiempo establecido, el derecho a cobrarlo se pierde, según explican las autoridades.

Cuánto tiempo hay para cobrar un premio de lotería en Texas

Cuánto disminuyen los premios en Texas luego del descuento por impuestos

Solo los importes superiores a US$5000 están sujetos a retenciones fiscales.

La tasa aplicada a ciudadanos y residentes estadounidenses es en Texas es del 25% sobre el monto total.

aplicada a ciudadanos y residentes estadounidenses es en Texas es del Para personas extranjeras sin residencia, la retención cambia y es del 30%.