Ganó un gran premio en la Lotería de Michigan, pero se lo ocultó a toda su familia

Kenneth Stayt, un residente de Fenton, Michigan, ganó un importante premio en la Lotería del estado. Sin embargo, en lugar de festejar su buena suerte, no le dijo nada a nadie. Ni siquiera a su familia. Guardó el secreto hasta que tuvo el cheque en sus manos y recién entonces planeaba sorprender a sus hijos con la noticia.

Cómo ganó la lotería: un boleto al azar y una combinación ganadora

Stayt, de 70 años, compró su ticket del juego “Lucky For Life” de la lotería de Michigan el 19 de julio. “Voy a Sagebrush Cantina con frecuencia y suelo jugar al Club Keno cuando estoy allí”, le contó a Michigan Lottery Connect.

Un hombre de Michigan ganó el juego "Lucky for Life" y eligió un único pago de US$ 390,000 Pexels

Sin embargo, ese día apostó por otro juego. “Esta vez compré un boleto de Lucky For Life”, dijo. No sabía que esa decisión cambiaría su destino y el de su familia. Su ticket coincidió con las cinco bolas blancas del sorteo: 12, 23, 33, 35 y 36. Esa coincidencia lo convirtió en ganador de un premio de US$25.000 al año de por vida.

Cuando revisó los resultados en el sitio MichiganLottery.com, poco antes de la medianoche, no podía creer lo que veía. “Me quedé atónito al ver que mi boleto acertó las cinco bolas blancas”, expresó al organismo oficial. “Esta cantidad de dinero me cambiará la vida y me permitirá vivir con tranquilidad", señaló feliz por saber que ya no tendrá que volver a preocuparse por su economía.

El hombre no fue el único afortunado. Sagebrush Cantina, el restaurante ubicado en 14284 North Fenton Road que vendió el ticket ganador, también recibió una atención por esa transacción afortunada.

Por qué decidió ocultarle el premio a su familia

Pese a la magnitud del premio que obtuvo, Stayt optó por mantener el secreto. No se lo dijo a sus hijos ni a sus seres queridos. “Les he estado ocultando a mis hijos mi gran triunfo”, admitió.

Stayt esperó hasta recibir el cheque de la lotería para contarles lo ocurrido a sus hijos. “¡Planeo sorprenderlos con el dinero!”, afirmó al presentarse en la sede de la Lotería de Michigan. No se sabe cómo impactó la noticia finalmente en su familia.

Según dijo, su idea es compartir parte del dinero con su entorno íntimo y amigos. El resto lo destinará a inversiones.

La combinación ganadora de Lucky for Life del 19 de Julio Lotería de Michigan

Cuánto ganó: las opciones del premio y la elección final

El juego Lucky For Life ofrece a los ganadores la posibilidad de cobrar US$25.000 anuales por el resto de sus vidas o por 20 años, lo que sea mayor. También se puede optar por un pago único en efectivo. Stayt eligió esta última alternativa y recibió US$390 mil de una sola vez.

Este formato de juego permite a los participantes ganar desde US$3 hasta premios vitalicios. El costo de cada boleto es de US$2 y los sorteos se realizan todas las noches a las 22:38. Para alcanzar el premio mayor, es necesario acertar cinco números del 1 al 48, junto a una “Bola de la Suerte” del 1 al 18. En el caso de Stayt, acertó los cinco números, pero no la Bola de la Suerte, lo que le otorgó el segundo premio más alto del juego.