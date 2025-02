Ganó un millón de dólares en Florida, pero todavía no reclama el premio: la fecha en que podría perderlo todo

Un afortunado jugador de la Lotería de la Florida obtuvo un premio millonario tras comprar un boleto de raspadito en Vero Beach. Con una inversión mínima, consiguió una suma considerable que posiblemente cambiará su vida. Sin embargo, hasta el momento, el premio no fue reclamado y, si el plazo estipulado se vence, la persona nunca recibirá el dinero.

Un residente de Florida ganó US$1 millón en Year for Life Spectacular

La Lotería de la Florida confirmó a través de su cuenta de X (antes Twitter) el premio por un ticket del juego de raspadito llamado Year for Life Spectacular. El afortunado ganó 1 millón de dólares. La noticia fue difundida el pasado 6 de febrero con emojis de alarmas que intentaban alertar al ganador sobre la necesidad de presentarse con las autoridades. Sin embargo, su identidad aún se desconoce.

Hasta el 7 de febrero, el premio no había sido reclamado, según informaron funcionarios de la agencia McClatchy News a Miami Herald. En el Estado del Sol, los jugadores tienen un plazo de hasta 60 días para realizar el trámite correspondiente y reclamar un premio de raspadito. En caso de no hacerlo dentro de esas fechas, la institución ya no puede entregar el dinero y debe donarlo a la educación de Florida o a causas benéficas de la zona.

Dónde compró el ticket ganador de raspadito en Florida

El jugador adquirió el boleto en un establecimiento TravelCenters of America, ubicado en 8909 20th Street, en Vero Beach, Florida. Allí, la persona adquirió el ticket y, según la modalidad de raspadito, donde los jugadores utilizan monedas o uñas para ver los símbolos que le tocaron, se enteran en el acto de que son ganadores.