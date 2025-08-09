Ganó US$83,5 millones en la lotería de Texas, pero le retuvieron el dinero: presentó una demanda y ahora podrá cobrar el premio

Una ganadora de la lotería de Texas recibirá su premio millonario tras casi seis meses de espera. Kristen Moriarty, una viuda y madre de dos hijos, había ganado el pozo de 83,5 millones de dólares en febrero, pero el pago fue bloqueado por las autoridades estatales, que cuestionaron la legalidad del método de compra. Tras una demanda judicial, el Estado confirmó que pagará el premio en un solo desembolso.

¿Por qué Texas habían bloqueado el pago del premio?

La disputa comenzó el 17 de febrero de 2025, cuando Kristen Moriarty compró un boleto de Lotto Texas a través de Jackpocket, una aplicación que funciona como servicio de mensajería de lotería. El premio mayor ascendía a US$83,5 millones, pero la Comisión de la Lotería de Texas bloqueó el pago al detectar que el ticket había sido emitido por un courier, una modalidad bajo investigación en ese estado.

La Legislatura de Texas prohibió esa modalidad tras un caso de 2023 Foto de freepik disponible en freepik

Según informó Texas Tribune, estos servicios operan al recibir el pedido del cliente, adquirir el boleto en una tienda física y enviar una copia escaneada al comprador. Aunque la práctica era común, la Legislatura estatal decidió prohibirla tras un episodio ocurrido en 2023, cuando un grupo, con apoyo de un courier, compró el 99% de las combinaciones posibles y ganó un premio de 95 millones de dólares.

Después de la victoria de Moriarty, las autoridades intensificaron las investigaciones. La desconfianza sobre este tipo de servicios ya estaba instalada entre los legisladores, entre ellos el vicegobernador Dan Patrick. Estas indagaciones fueron impulsadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas y por la oficina del fiscal general Ken Paxton.

La demanda que cambió el rumbo del caso: “Estoy enojada de que esto se haya vuelto algo político”

Moriarty presentó una demanda civil en mayo contra la Comisión de Lotería de Texas. Según The Texas Tribune, la mujer “se sintió atrapada en una batalla legal en la que no tenía parte” y expresó su frustración en una entrevista: “Estoy triste, estresada, enojada de que esto se haya vuelto algo político. He perdido la fe en nuestros funcionarios electos”.

De acuerdo con la demanda, citada por People, la propia Comisión había reconocido que Moriarty era “la portadora legítima del ticket ganador” y, por lo tanto, “la ganadora del premio”.

Pese a esa verificación, el pago seguía bloqueado. En el escrito legal, también se acusa a funcionarios electos de haber influido en la decisión de retener el dinero. “Sabemos que la Comisión no puede cambiar las reglas después del sorteo”, señalaba el texto.

La Comisión acordó el pago total del premio en un único desembolso Foto de freepik disponible en freepik

El abogado Randy Howry, representante de Moriarty, sostuvo en diálogo con People: “Ella jugó bajo las reglas y lo hizo todo bien. Si permites que una persona juegue bajo tus normas y gana, y después te niegas a pagarle, ¿por qué alguien seguiría jugando la lotería de Texas?”.

La decisión final: cuánto dinero recibirá

La Comisión confirmó oficialmente que pagará a Moriarty un único desembolso de US$45.889.188 antes de impuestos. La resolución llega justo antes de que la Comisión sea disuelta en septiembre, según informó Houston Chronicle, como parte de una reforma legislativa que transfiere el control de la lotería estatal a otro organismo.

Jackpocket, la plataforma utilizada, funcionaba como courier: compraba el boleto físico y enviaba una copia escaneada al usuario Web de oregonlottery

Desde el estudio Howry, Breen & Herman LLP, que representó a la ganadora, también señalaron en un comunicado que se había alcanzado un acuerdo para cerrar el litigio mediante una carta de conformidad (Rule 11 Agreement Letter). Según precisaron, el 76% del premio será depositado en una cuenta fiduciaria a nombre de Moriarty, mientras que el 24% restante será remitido al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), conforme a las normativas vigentes.