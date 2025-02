La tienda de Texas que vendió un boleto de lotería ganador de US$83 millones y está envuelta en polémica

Un boleto de lotería vendido en Texas resultó ganador de un premio de 83 millones de dólares. La combinación de números 19, 21, 25, 45, 47 y 52 fue acertada en el sorteo de Lotto Texas. El ticket fue adquirido en la tienda Winners Corner TX LLC, ubicada en Rockwood Lane, Austin. Sin embargo, tras conocerse la noticia, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el proceso de compra.

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, encabeza el análisis sobre la transacción del ticket premiado. “Recientemente, han surgido muchas preguntas sobre la integridad de la Lotería de Texas. Anoche, se vendió un boleto ganador de US$83 millones en Austin. Resulta que el establecimiento minorista que vendió el boleto en la parte frontal de la tienda era propiedad del servicio de mensajería que compró el ticket en la parte trasera, detrás de una pared. Es por eso que decidí salir e investigar por mi cuenta”, explicó.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Dan Patrick mostró las conversaciones que tuvo con un gerente de la tienda en cuestión y luego, por teléfono, con el abogado del establecimiento. Durante el intercambio, reveló que la compra se realizó mediante el servicio de mensajería JackPocket. Este adquiere boletos en nombre de clientes y está vinculado con el comercio. El funcionario cuestionó si el establecimiento cumple con las exigencias de la legislación vigente.

El vicegobernador destacó que Winners Corner TX LLC no opera como un negocio tradicional. Las normas estipulan que los comercios deben ofrecer una variedad de productos. Sin embargo, en este caso, el local se dedica casi exclusivamente a la venta de boletos. La relación entre la tienda y el servicio de mensajería plantea dudas sobre la equidad del proceso.

“Logré ingresar a la parte trasera del establecimiento. No nos permitieron tomar fotografías, ni grabar videos, ni hacer preguntas a nadie, pero había terminal tras terminal. Muchas más de las que se ven en un punto de venta habitual de boletos de lotería”, describió.

“Hay muchas preguntas y necesitamos muchas respuestas, porque, en última instancia, si la gente va a confiar en la lotería, debemos asegurarnos de que nadie tenga una ventaja injusta. Y, nuevamente, no estamos insinuando que haya algo ilegal, pero este no es el modo en que la lotería fue diseñada para operar”, concluyó.

Qué reglas deben ser las tiendas que venden tickets de lotería en Texas

Dan Patrick recordó que la legislación de Texas sobre la lotería exige que los minoristas sean comercios con diversas actividades. “Tiene que ser un típico comercio de conveniencia”, afirmó sobre la ley fue diseñada. Un aspecto clave del debate es si un local que solo comercializa juegos cumple con la normativa. La presencia de terminales múltiples dentro de Winners Corner TX LLC también genera inquietud sobre la distribución equitativa de los premios.

Según el gobernador, el modelo de operación del servicio de mensajería JackPocket también debe ser evaluado. “Después de salir de la tienda y regresar al Capitolio, comencé a reflexionar: uno podría preguntarse, ¿por qué la legislatura no ha hecho nada sobre estos servicios de mensajería y los comercios minoristas vinculados? Porque simplemente no parece correcto. No da una buena impresión. Bueno, lo intentamos”, explicó en su video en X.

Y añadió: “En la última sesión, el Senado de Texas, con el senador Bob Hall, aprobó un proyecto de ley con una votación de 29-2. Eso es casi lo más bipartidista que se puede lograr, con apoyo para prohibir los servicios de mensajería”. La discusión sobre la regulación de estos servicios continuará en el marco de la revisión legislativa.