La acusan de robar 456 boletos en un supermercado de Florida y obtener US$40.000 en la lotería: así la descubrieron

Una empleada de Winn-Dixie en Palm Beach Gardens, Florida, fue acusada de robar cientos de boletos raspaditos y obtener 39.128 dólares en premios, según las autoridades. Essie Latrell Davis, de 45 años y residente de West Palm Beach, enfrenta cargos por robo mayor y fraude organizado.

¿Cómo fue el robo de boletos de lotería en Florida?

La investigación comenzó en julio de 2025, cuando la administración del supermercado detectó diferencias en el inventario de tickets. Según CBS12, el gerente regional de protección de activos advirtió el faltante y revisó las cámaras internas del local.

La mujer habría cobrado más de US$39.000 en premios Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con las declaraciones de la policía de Palm Beach Gardens, Davis tenía acceso tanto al dispensador de raspaditos como a una caja fuerte asegurada. Las grabaciones la habrían mostrado mientras retiraba boletos individuales y talonarios completos durante varias semanas, entre fines de julio y mediados de septiembre de 2025.

En ese período, la exempleada habría tomado 456 tickets sueltos y 12 talonarios. En conjunto, el total superó los 500 boletos y representó una pérdida de US$32.506 para la tienda.

La maniobra ocurrió en el Winn-Dixie de Gardens Park Plaza, una sucursal que cerró en abril. El avance de la causa permitió vincular los faltantes internos con premios cobrados posteriormente en otros comercios del condado de Palm Beach.

La aplicación que habría usado para detectar los premios

De acuerdo con registros judiciales citados por The Palm Beach Post, Davis escaneaba los raspables con una aplicación de la Lotería de Florida instalada en su teléfono. La acusación sostiene que esa herramienta le permitía identificar cuáles tenían recompensa.

CBS12 señaló, con base en la declaración jurada del caso, que las cámaras también la habrían registrado mientras activaba tickets desde una computadora del supermercado. Luego, presuntamente revisaba los boletos con la app, descartaba los perdedores y ocultaba los ganadores entre su ropa.

¿Cómo rastrearon los boletos ganadores?

Las autoridades siguieron el recorrido de algunos tickets premiados que fueron canjeados en locales Publix de West Palm Beach. Los registros de la Lotería de Florida fueron comparados con videos de seguridad de esos comercios.

De acuerdo con el medio, las transacciones coincidían con datos de boletos ganadores y mostraban pagos de entre US$100 y US$500 por ticket. Esa reconstrucción reforzó la hipótesis de que parte de los boletos retirados del supermercado fueron cobrados luego en otras tiendas.

¿Qué pasó cuando fue confrontada en la tienda?

The Palm Beach Post señaló que el 17 de septiembre de 2025 el gerente regional Edwardson Sabinay llevó a Davis a la oficina del gerente para hablar sobre lo ocurrido. Según la reconstrucción policial citada por ese medio, ella respondió “haz lo que tengas que hacer” y salió del local antes de que terminara la conversación.

La mujer dejó su teléfono celular en el supermercado. CBS12 informó que el dispositivo fue incautado como evidencia, aunque los investigadores no pudieron extraer información pese a contar con una orden judicial de registro.

Los cargos que enfrenta la exempleada

Davis fue arrestada el 23 de junio pasado y registrada en la cárcel del condado de Palm Beach. La causa incluye acusaciones por robo mayor por más de US$20.000 y fraude organizado.

El caso ocurrió en un supermercado de Palm Beach Gardens, Florida Tripadvisor

Esos delitos podrían derivar en una pena de hasta 30 años de prisión. La mujer está representada por la Oficina del Defensor Público.

El juez de circuito Donald Hafele fijó una fianza de US$20.000 por cada cargo. Además, ordenó que Davis no tenga contacto con ningún local de Winn-Dixie ni de Publix. La próxima audiencia fue programada para el 23 de julio.