No es solo el clima: 26 razones para vivir en el sur de Florida en 2026

El sur de Florida se mantiene como uno de los destinos más atractivos para vivir y visitar en EE.UU., no solo por su clima cálido durante casi todo el año, sino también por la diversidad de actividades al aire libre, cultura, gastronomía y entretenimiento disponibles a lo largo de 2026.

Las 26 razones para vivir en el sur de Florida en 2026

Un clima privilegiado y una amplia oferta de experiencias convierten a esta región en una de las más buscadas del país, según destacó SunSentinel. Estas son 26 razones para elegir el sur de Florida en 2026:

Hay playas y clima cálido para todos los gustos en el sur de Florida (Unsplash)

Playas pet friendly : en ciudades como Hollywood, Jupiter y Fort Lauderdale , algunos días de la semana se permite el ingreso de perros a la playa.

: en ciudades como , algunos días de la semana se permite el ingreso de perros a la playa. Lanzamientos de cohetes : cada pocos días se realizan despegues desde Cabo Cañaveral , visibles de manera gratuita.

: cada pocos días se realizan despegues desde , visibles de manera gratuita. Salones náuticos : Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach albergan ferias donde los muelles se convierten en vitrinas flotantes de yates y barcos.

: Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach albergan ferias donde los muelles se convierten en vitrinas flotantes de yates y barcos. Temporada de tortugas marinas : desde marzo comienza el desove, con recorridos guiados a cargo del Loggerhead Marinelife Center .

: desde marzo comienza el desove, con recorridos guiados a cargo del . Yoga en la playa : clases al amanecer abiertas a todo público.

: clases al amanecer abiertas a todo público. Comida fresca todo el año : frutas y verduras disponibles incluso durante el invierno boreal.

: frutas y verduras disponibles incluso durante el invierno boreal. Museos y ciencia : el Cox Science Center en West Palm Beach, el Frost Science en Miami y el Museum of Discovery & Science en Fort Lauderdale.

: el en West Palm Beach, el en Miami y el en Fort Lauderdale. Faros históricos : como los de Jupiter, Hillsboro, Cape Florida y Key Biscayne , con vistas panorámicas al mar.

: como los de , con vistas panorámicas al mar. Conciertos al aire libre : en espacios como Mizner Park , Bayfront Park y anfiteatros regionales.

: en espacios como , y anfiteatros regionales. Cervecerías artesanales : Funky Buddha (Oakland Park), Tripping Animals (Doral) y Civil Society (Palm Beach).

: Funky Buddha (Oakland Park), Tripping Animals (Doral) y Civil Society (Palm Beach). Paseos y compras : Las Olas , Lincoln Road y CityPlace ofrecen opciones a toda hora.

: , y ofrecen opciones a toda hora. Patios gastronómicos : The Citadel, 1-800-Lucky y The Doral Yard combinan comida, música y espacios familiares.

: The Citadel, 1-800-Lucky y The Doral Yard combinan comida, música y espacios familiares. Espectáculos y exposiciones : el Norton Museum , el PAMM y el Museo de Boca Ratón.

: el , el y el Museo de Boca Ratón. Senderismo urbano : Hollywood Broadwalk, Palm Beach Lake Trail y Riverwalk de Fort Lauderdale.

: Hollywood Broadwalk, Palm Beach Lake Trail y Riverwalk de Fort Lauderdale. Senderismo costero : en Bill Baggs Cape Florida State Park y Jonathan Dickinson State Park .

: en y . Viajes en tren : Brightline conecta Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Orlando.

: Brightline conecta Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Orlando. Fórmula 1 : Miami es sede del Gran Premio una vez al año.

: Miami es sede del Gran Premio una vez al año. Polo : varios clubes y torneos en la región.

: varios clubes y torneos en la región. Festivales gastronómicos : South Beach Wine & Food Festival, Visit Lauderdale Food & Wine Festival y Palm Beach Food & Wine Festival.

: South Beach Wine & Food Festival, Visit Lauderdale Food & Wine Festival y Palm Beach Food & Wine Festival. Pickleball : canchas en The Fort, Palm Beach Gardens y parques públicos.

: canchas en The Fort, Palm Beach Gardens y parques públicos. Ciclismo : la A1A y la ruta escénica de los Cayos.

: la A1A y la ruta escénica de los Cayos. Cruceros : puertos líderes a nivel mundial con salidas durante todo el año.

: puertos líderes a nivel mundial con salidas durante todo el año. Nuevos restaurantes : constante renovación gastronómica en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

: constante renovación gastronómica en Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Murales y arte urbano : Wynwood, West Palm Beach, Hollywood y Fort Lauderdale.

: Wynwood, West Palm Beach, Hollywood y Fort Lauderdale. Deportes profesionales : Inter Miami (MLS), Miami Heat (NBA), Miami Dolphins (NFL) y Florida Panthers (NHL), entre otros.

: Inter Miami (MLS), Miami Heat (NBA), Miami Dolphins (NFL) y Florida Panthers (NHL), entre otros. Fitness innovador: estudios como Sweat440, F45, Legacy Fit y Airlab.

Previo al Mundial 2026 en el sur de Florida

Además de las razones anteriores, el sur de Florida será escenario de algunos partidos del Mundial 2026, y para los fanáticos del fútbol, hay un lugar que no se debe dejar de visitar: la tienda de camisetas clásicas más grande del país.

El sur de Florida contará con festivales y actividades para disfrutar todo el año (Unsplash)

Se trata de Golaço Kits, ubicada en la 7610 NE 2nd Ave, Miami, Florida, y cuenta con ventas presenciales y en línea.

Casas más baratas en Florida en 2026

A este escenario se suma una posible baja en los precios de las viviendas.

Palm Beach reúne varios atractivos para vivir en el sur de Florida (Unsplash)

Según Realtor, áreas como Cape Coral–Fort Myers podrían registrar caídas de hasta 10,2%, lo que refuerza el atractivo del estado para quienes evalúan mudarse en 2026.