No es solo el clima: 26 razones para vivir en el sur de Florida en 2026
Además del sol y la playa, el estado ofrece comodidades y atractivos durante todo el año
- 4 minutos de lectura'
El sur de Florida se mantiene como uno de los destinos más atractivos para vivir y visitar en EE.UU., no solo por su clima cálido durante casi todo el año, sino también por la diversidad de actividades al aire libre, cultura, gastronomía y entretenimiento disponibles a lo largo de 2026.
Las 26 razones para vivir en el sur de Florida en 2026
Un clima privilegiado y una amplia oferta de experiencias convierten a esta región en una de las más buscadas del país, según destacó SunSentinel. Estas son 26 razones para elegir el sur de Florida en 2026:
- Playas pet friendly: en ciudades como Hollywood, Jupiter y Fort Lauderdale, algunos días de la semana se permite el ingreso de perros a la playa.
- Lanzamientos de cohetes: cada pocos días se realizan despegues desde Cabo Cañaveral, visibles de manera gratuita.
- Salones náuticos: Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach albergan ferias donde los muelles se convierten en vitrinas flotantes de yates y barcos.
- Temporada de tortugas marinas: desde marzo comienza el desove, con recorridos guiados a cargo del Loggerhead Marinelife Center.
- Yoga en la playa: clases al amanecer abiertas a todo público.
- Comida fresca todo el año: frutas y verduras disponibles incluso durante el invierno boreal.
- Museos y ciencia: el Cox Science Center en West Palm Beach, el Frost Science en Miami y el Museum of Discovery & Science en Fort Lauderdale.
- Faros históricos: como los de Jupiter, Hillsboro, Cape Florida y Key Biscayne, con vistas panorámicas al mar.
- Conciertos al aire libre: en espacios como Mizner Park, Bayfront Park y anfiteatros regionales.
- Cervecerías artesanales: Funky Buddha (Oakland Park), Tripping Animals (Doral) y Civil Society (Palm Beach).
- Paseos y compras: Las Olas, Lincoln Road y CityPlace ofrecen opciones a toda hora.
- Patios gastronómicos: The Citadel, 1-800-Lucky y The Doral Yard combinan comida, música y espacios familiares.
- Espectáculos y exposiciones: el Norton Museum, el PAMM y el Museo de Boca Ratón.
- Senderismo urbano: Hollywood Broadwalk, Palm Beach Lake Trail y Riverwalk de Fort Lauderdale.
- Senderismo costero: en Bill Baggs Cape Florida State Park y Jonathan Dickinson State Park.
- Viajes en tren: Brightline conecta Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Orlando.
- Fórmula 1: Miami es sede del Gran Premio una vez al año.
- Polo: varios clubes y torneos en la región.
- Festivales gastronómicos: South Beach Wine & Food Festival, Visit Lauderdale Food & Wine Festival y Palm Beach Food & Wine Festival.
- Pickleball: canchas en The Fort, Palm Beach Gardens y parques públicos.
- Ciclismo: la A1A y la ruta escénica de los Cayos.
- Cruceros: puertos líderes a nivel mundial con salidas durante todo el año.
- Nuevos restaurantes: constante renovación gastronómica en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
- Murales y arte urbano: Wynwood, West Palm Beach, Hollywood y Fort Lauderdale.
- Deportes profesionales: Inter Miami (MLS), Miami Heat (NBA), Miami Dolphins (NFL) y Florida Panthers (NHL), entre otros.
- Fitness innovador: estudios como Sweat440, F45, Legacy Fit y Airlab.
Previo al Mundial 2026 en el sur de Florida
Además de las razones anteriores, el sur de Florida será escenario de algunos partidos del Mundial 2026, y para los fanáticos del fútbol, hay un lugar que no se debe dejar de visitar: la tienda de camisetas clásicas más grande del país.
Se trata de Golaço Kits, ubicada en la 7610 NE 2nd Ave, Miami, Florida, y cuenta con ventas presenciales y en línea.
Casas más baratas en Florida en 2026
A este escenario se suma una posible baja en los precios de las viviendas.
Según Realtor, áreas como Cape Coral–Fort Myers podrían registrar caídas de hasta 10,2%, lo que refuerza el atractivo del estado para quienes evalúan mudarse en 2026.
