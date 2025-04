Olvido millonario: donó una campera sin saber que tenía un billete de lotería ganador de US$2,5 millones

Una mujer de 76 años en Pensilvania podría perder la posibilidad de cobrar un premio de 2,5 millones de dólares tras donar una campera que contenía el billete ganador de la lotería. Mildred Simoneriluto conoció su suerte dos semanas después de comprar el boleto, pero no lo encontró. Luego, recordó que lo había guardado en la prenda que entregó a la organización benéfica Vietnam Veterans of America.

El billete ganador de la lotería de Pensilvania está extraviado

Según relató ABC News, Simoneriluto compró el billete de Cash 5 en mayo de 2024 en la tienda Stop N’ Save. Al percatarse de que su jugada resultó premiada, buscó el boleto sin éxito. La campera con el ticket fue recogida por Pickup Please, un servicio que distribuye donaciones en distintas partes del mundo.

El reglamento de la lotería exige presentar el boleto físico para cobrar el premio de 2,5 millones de dólares X (@WTAE)

El reglamento de la lotería de Pensilvania exige la presentación del billete físico para reclamar cualquier premio. “Fui a Stop N’ Save al menos cien veces, pero me dijeron que no podían hacer nada”, declaró Simoneriluto a WTAE.

Simoneriluto aún tiene tiempo para recuperar el billete ganador, pero pocas esperanzas

De acuerdo a Simoneriluto, el billete contiene los números ganadores 14, 22, 33, 35 y 38, y vence el 8 de mayo de este año. Sin embargo, cualquier persona que posea el boleto podría cobrar el premio dentro del estado.

En el caso de que nadie lo reclame antes de esa fecha, la suma millonaria quedará sin adjudicar. La mujer de 76 años expresó su frustración: “¿Qué más puedo hacer? Llorar y esperar que ocurra un milagro”. “Me quedé atónita”, comentó sobre el momento en que se dio cuenta de la pérdida. “No hay palabras para describirlo. No hay expresión. ¿Cómo puedo recuperarlo?”, agregó.

La organización Vietnam Veterans of America distribuye ropa donada a nivel global, por lo que su campera podría estar en cualquier parte del mundo. Mientras tanto, la mujer aún espera recuperar su boleto antes de la fecha límite.

Si otra persona encuentra el boleto ganador de Cash 5, puede cobrar el premio sin necesidad de demostrar su compra North Carolina Education Lottery

Billetes ganadores perdidos: un caso similar en California

No es la primera vez que una situación similar ocurre. En diciembre, un hombre en California perdió un billete premiado de Mega Millions y demandó a la lotería estatal. Faramarz Lahijani es el nombre de quien compró dos boletos en Encino, pero solo pudo reclamar la mitad del premio porque el otro se extravió antes de su vencimiento.

Lahijani aseguró que compró ambos boletos en una gasolinera de Encino en diciembre de 2023 y pudo reclamar la mitad del premio en efectivo de uno de los boletos ganadores en junio. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que había perdido el segundo boleto, presentó una reclamación el 4 de diciembre, solo tres días antes de que venciera.

Los números ganadores del sorteo de diciembre de 2023 fueron 21, 26, 53, 66, 70 y Mega Ball 13. Los funcionarios de la Lotería de California indicaron que solo era posible que los boletos con números coincidentes fueran adquiridos en transacciones separadas.

Casos similares ocurrieron antes: en California, un hombre demandó tras perder uno de sus dos boletos de Mega Millions Richard Vogel - AP

La demanda busca los US$197 millones restantes que componían el total del premio mayor del sorteo de diciembre de 2024, bajo el argumento de que hay suficiente evidencia para probar que Lahijani compró ambos boletos ganadores.

Si el ganador resulta ser alguien distinto, tiene hasta el sábado para reclamar su premio. Pero si el boleto vence sin ser reclamado o si la demanda de Lahijani es desestimada, el dinero del premio se destinará a la educación pública en California.