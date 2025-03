Adiós al “sueño americano”: la ley que prohíbe préstamos a inmigrantes para comprar una casa en EE.UU.

El gobierno de Donald Trump anunció la eliminación de los préstamos hipotecarios de la Administración Federal de la Vivienda (FHA, por sus siglas en inglés) para inmigrantes no permanentes. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) informó que solo los ciudadanos estadounidenses podrán acceder a estos créditos en pos de proteger el “sueño americano”.

El HUD elimina préstamos para inmigrantes no permanentes

Scott Turner, secretario del HUD, declaró en su cuenta de X que “los contribuyentes estadounidenses no seguirán subsidiando las fronteras abiertas ofreciendo préstamos hipotecarios a quienes ingresan ilegalmente al país”.

Scott Turner, secretario de HUD, afirmó que los contribuyentes no seguirán subsidiando préstamos para indocumentados y acusó a Biden de manipular las normas de la FHA Rod Lamkey - FR172078

De esta manera, el gobierno de Trump revierte una política implementada en 2021 bajo la administración de Joe Biden. “Biden manipuló la política de la FHA para permitir que inmigrantes ilegales se aprovecharan del esfuerzo del contribuyente estadounidense al financiar una vivienda. Para quienes siguen las reglas y trabajan duro para comprar una casa, esto es inaceptable”, comentó Turner en un comunicado oficial.

El martes, el HUD notificó a prestamistas aprobados por la FHA que a partir del 25 de mayo no se considerarán elegibles a los residentes no permanentes. Jeffrey Little, secretario adjunto de Vivienda, explicó en una carta que los inmigrantes sin estatus legal estable presentan “incertidumbre en su capacidad de cumplir obligaciones financieras a largo plazo”.

Beneficiarios del DACA y solicitantes de asilo también serán excluidos

De acuerdo al análisis de The New York Post, los cambios afectarán a beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), quienes fueron autorizados a acceder a estos créditos desde 2021.

Beneficiarios de DACA y solicitantes de asilo quedan excluidos, pese a contar con permisos laborales y contribuir al sistema tributario Facebook UnitedWeDream

Ahora, ni ellos ni personas con solicitudes de asilo en proceso podrán aplicar a préstamos respaldados por el gobierno. Little afirmó que el HUD no tiene datos precisos sobre cuántos inmigrantes obtuvieron estos créditos en el pasado, ya que la FHA no conserva información sobre residencia o ciudadanía en las solicitudes.

¿Cuáles son los argumentos detrás de la nueva medida?

La Administración Trump justificó la decisión al afirmar que priorizará el acceso de los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes a programas financiados con fondos públicos. Turner sostuvo que la medida responde a la promesa del presidente de “terminar con los subsidios a inmigrantes ilegales”.

Además, el HUD citó un informe del Centro de Estudios de Inmigración que indica que:

El 59% de los hogares de inmigrantes ilegales reciben algún tipo de asistencia del gobierno, lo que representa un costo de aproximadamente 42.000 millones de dólares.

Existen al menos 9 millones de personas en viviendas subvencionadas sin verificación clara de elegibilidad.

Además, el HUD también anunció que colaborará con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para bloquear el acceso de inmigrantes ilegales a viviendas públicas. Esto forma parte de un plan más amplio para reformar el sistema de beneficios sociales y limitar el acceso a programas financiados por contribuyentes.

¿Existe un vacío legal?

Una fuente del HUD en Washington, que pidió hablar en condición de anonimato, manifestó para Telemundo que quienes estén en proceso de compra de vivienda pueden obtener un número de caso con fecha actual que les permitiría acceder al préstamo antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Un vacío legal permitiría cerrar compras hasta noviembre, si los trámites iniciaron antes del 25 de mayo, según fuentes internas Freepik

“Aquellas personas que no tienen un estatus de residencia permanente pueden aprovechar, al menos, por seis meses más”, aseguró la fuente del HUD. Esto significa que incluso si el cierre del proceso de compra se fija para después del 25 de mayo, el préstamo aún podría ser aprobado.