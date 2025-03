Ganó la lotería sin moverse del sillón de su casa: el curioso golpe de suerte de un residente de Carolina del Norte

La fortuna tocó la puerta de Jeffrey Bruce cuando menos lo esperaba. Desde la comodidad de su casa en Holly Ridge, un pequeño pueblo del condado de Onslow, Carolina del Norte, este hombre logró quedarse con un premio mayor de US$153.452 sin la necesidad de tener que acudir a una agencia. Lo hizo mientras miraba televisión y participaba en un juego digital.

Ganó más de US$150 mil desde el sillón de su casa

“Estaba sentado en el sofá viendo la tele mientras jugaba”, le relató Bruce a la Lotería de Educación de Carolina del Norte. En cuestión de segundos, su boleto de apenas US$2 le otorgó el “Epic Jackpot” en “Wheel of Bonuses”, un juego instantáneo que tiene un sistema de premios progresivos.

Con una probabilidad de 1 entre 15 millones, el flamante ganador no pudo evitar dudar de su suerte: “Cuando me desperté a la mañana siguiente, tuve que comprobar que no era un sueño”. Pero para entonces, la noticia ya era oficial y se había convertido en el nuevo acreedor del premio mayor de más de US$153 mil.

Jeffrey Bruce ganó el premio mayor en un juego digital en línea (X: @NCLottery) X: @NCLottery

Bruce se presentó en la sede de la lotería para reclamar su dinero el martes. Luego de las retenciones fiscales correspondientes, recibió un total de US$110.103. Su plan para el premio es invertirlo en un negocio y destinar otra parte a sus tres hijas. “Nunca había ganado algo así. Supongo que simplemente tuve suerte”, aseguró.

Cómo jugar al “Wheel of Bonuses”

El juego en el que Bruce obtuvo su premio es una de las opciones de apuestas en línea que tiene la lotería de Carolina del Norte. En “Wheel of Bonuses”, los jugadores pueden apostar montos que van desde US$0,50 hasta US$30 y, con cada premio mayor otorgado, el pozo se reinicia en US$50 mil y vuelve a incrementarse hasta que un nuevo jugador lo reclame.

Según informaron desde la lotería del estado, luego del triunfo de Bruce, el premio mayor volvió a activarse y ya había superado los US$70 mil para el cierre del día martes.

El crecimiento de los juegos digitales de la lotería

Bruce logró quedarse con un premio de US$153.452 sin la necesidad de tener que acudir a una agencia (Archivo) Freepik

El auge de los juegos digitales permitió que cada vez más personas participen sin salir de sus casas. En este caso, la plataforma de la lotería estatal cuenta con 41 opciones diferentes que pueden jugarse desde su sitio web o aplicación móvil.

La lotería de Carolina del Norte brinda información y asistencia gratuita para quienes lo necesiten

Para los jugadores que estén interesados en conocer más sobre las probabilidades que tienen los juegos y la administración del dinero en las apuestas, la Lotería de Educación de Carolina del Norte brinda información a través de su programa Play Smart. Además, brinda asistencia gratuita y confidencial para aquellas personas que necesiten ayuda con el juego responsable a través del portal More Than a Game.