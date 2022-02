La furiosa respuesta de Madonna ante las críticas por sus fotos con “aspecto adolescente”

A los 63 años, Madonna como tantos de artistas comparte sus diversos proyectos en redes sociales. Si bien las muestras de cariño hacia la cantante es lo que predomina en cada publicación, las críticas también abundan. Ante reiterados comentarios maliciosos, la intérprete de “Chica material” respondió enojada con un fuerte insulto para quienes hablan de su aspecto físico.

Si bien desde hace semanas Madonna recibe mensajes en las redes sobre cómo luce su rostro, fue en la publicación sobre el anunció de su biopic en la que sus seguidores apenas la reconocieron debido a un llamativo cambio en su apariencia. En la serie de imágenes que compartió la artista se la puede ver en un interior de una casa con un look cómodo.

Pero la calidez hogareña de las fotos no fue el foco de atención de sus seguidores, sino el aspecto adolescente de la cantante sexagenaria que generó todo tipo de reacciones.

La publicación de Madonna que generó discordia (Foto Instagram @Virgen)

“Sos un ícono. No necesitas los retoques excesivos de Photoshop. Te lo digo con amor”; “Te ves más joven que tu hija”; “No es para nada natural tu aspecto”; “¿Por qué intentas parecerte a Kim Kardashian?”; “No puedo creer que parezcas una adolescente”; “No parece ella. Parece de 16 años”; “Sos una reina, no es necesario que te muestres así”; “Te amamos, pero me dan impresión las fotos”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Madonna se encuentra filmando su película (Foto Instagram @Virgen)

Lejos de dejar pasar por alto estas palabras, esto desató la furia de la artista y decidió responder de una forma contundente:“¡No jodas conmigo!”, expresó en su posteo. Luego, sumó una segunda imagen para hacer referencia a las críticas: “Estoy segura de que no tengo estúpi.. escrito en la frente”.

La respuesta de la cantante (Foto Instagram @Virgen)

No es novedad que la cantante muta su look de modo camaleónico en cada etapa de su vida. Dietas y ejercicios forman parte de la rutina que realiza desde los comienzos de su carrera, en los 80. Pero con el pasar del tiempo, también incorporó tratamientos naturales, y no tanto, para mantenerse cada vez más joven en su aspecto.

Madonna tomando su orina

Fue en 2019, que ella misma compartió en su cuenta de Instagram un video de sus rutinas luego de un concierto. Entre ellas, la práctica de boxeo, un baño de hielo y estiramientos. Pero el detalle escatológico llegó al final del posteo cuando bebe lo que en principio parecía té, pero en realidad se trataba de su propia orina.

Según explicó Madonna, mantiene esta práctica porque le aporta supuestas ‘propiedades curativas’ que le ayudan a regenerar tejidos y aumentar la energía.