Madonna, al frente del casting para su biopic: ¿qué actrices suenan para interpretarla?

“Las audiciones para mi película son surrealistas, pero me divierto bailando los clásicos” (Auditions for my film are a Surreal experience. But I’m enjoying Dancing to the Classics!!) escribió Madonna en uno de sus posteos de Instagram, en torno a lo que parece una especie de recreo editado que se toma durante el casting de actores de reparto que viene realizando para su biopic . A paso lento pero firme, sigue adelante con una producción que controla al detalle ella misma y que ya tiene varios nombres tentativos para el rol principal y los secundarios. A los 63, Madonna sigue encontrando nuevas pasiones.

Todo comenzó en 2017 cuando los estudios Universal adquirieron los derechos para realizar Blond Ambition, un guion sobre los inicios de su carrera, en Nueva York, aunque sin que Madonna estuviera directamente involucrada. “¿Por qué Universal Studios querría hacer una película sobre mí basada en un guion que es todo mentira?” Eso fue lo que Madonna publicó en redes cuando se enteró del proyecto. “ Nadie sabe lo que yo sé y lo que he visto. Solo yo puedo contar mi historia. Cualquier otro que lo intente es un charlatán y un tonto ”.

Y para redoblar la apuesta decidió ser la directora de su biopic, amparada en los antecedentes que tiene en ese rol, el drama Filth and Wisdom (2008) y la película biográfica de época Wallis y Eduardo: El romance del siglo (2012). También actuó en Buscando desesperadamente a Susan y Dick Tracy y recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz por Evita, en 1996.

En 2020 aparecieron los nombres de quienes desarrollarían la historia junto a Madonna. En septiembre de ese año la diva aportaba datos sobre la historia que contaría su vida. “Quiero transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo. El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias antiguas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo”, escribió en un comunicado. “Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”, completó.

Luego se supo que su equipo de trabajo comenzaba a formarse. El primer nombre que surgió fue el de la productora Amy Pascal. De la misma edad de Madonna, la productora presidió la mesa directiva de Sony Pictures Entertainment entre 2006 y 2015. Durante el último lustro produjo trabajos como la remake de Cazafantasmas y la saga Spider-Man. Y para el guion convocó a Brook Busey-Hunt, bloguera y guionista norteamericana conocida como Diablo Cody, que ganó un premio Oscar en 2007 por el guion de la película Juno. Además, escribió Jennifer’s Body, protagonizada por Megan Fox.

Madonna, la chica material avanza en la producción de su biopic

Para el rol principal vienen sonando varios nombres desde mediados de 2020. También corrieron rumores a partir de algunas fotografías con varias artistas que Madonna publicó en sus redes. Así surgieron muchas especulaciones sobre el protagónico y sobre otros roles importantes, como el de Debi Mazar, la entrañable amiga de la cantante.

Julia Garner fue la primera candidata que ya desde 2020 había comenzado a sonar, tanto por su parecido con una “Madonna joven” como porque la propia diva y su manager habían empezado a seguir la cuenta de Instagram de la actriz. Garner inició su carrera en el espectáculo a los 15 años. Participó en películas como Las ventajas de ser invisible y Sin City: A dame to kill for y protagonizó Electrick Children, We Are What We Are y Grandma. En el mundo de las series se distinguió en Ozark y en Inventando a Anna (ambas de Netflix), de reciente estreno.

Más tarde surgieron los nombres de Florence Pugh y Julia Fox (sería la Debi Mazar de la biopic). La británica Pugh hizo su debut cinematográfico a los 18 años en The Falling. En 2018 actuó en Rey Lear, Legítimo Rey y la miniserie The Little Drummer Girl. También participó en la película biográfica sobre una luchadora profesional, Luchando con mi familia y en Mujercitas. El último año entró en la escudería Marvel para convertirse en Yelena Belova (la Viuda Negra).

La lista de candidatas continúa. Recientemente Madonna le recordó a sus fans que sigue firme con su proyecto: “Fui a cenar con Julia (Fox) para hablar sobre mi película y aparecieron otros amigos”, posteó la diva del pop, junto a imágenes muy producidas en las que aparecen Fox, Kanye West y el boxeador Floyd Mayweather.